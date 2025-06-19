Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за титул в сезоне-2025. Слова немца приводит f1analytic.com:

Считаю, что это был переломный момент сезона и теперь Пиастри стал для меня явным фаворитом на чемпионство. До этого мне казалось, что чемпионом станет Ландо Норрис. Но Пиастри просто не допускает ошибок и выступает очень уверенно. Я видел лишь одну ошибку Оскара в Мельбурне за последние два года.

Мы общались с менеджером Пиастри, моим напарником по команде Williams Марком Веббером, и он рассказывал, что Оскар всегда ужинает пиццей, и совершенно не имеет значения, финишировал он первым или пятым, у него одинаковое настроение.