Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана. Слова немца приводит f1analytic.com:

Победа Ферстаппена в Азербайджане — это самый большой сюрприз для меня. Но в любом случае, какое мне дело до того, что я сказал раньше? Конечно, я должен взять свои слова обратно!

Я этого не ожидал, ведь в предыдущие годы Серхио Перес был близок к Ферстаппену (на этой трассе). В прошлом году он выступил лучше в квалификации, что редко случается с Максом. Надо признать, что тогда машина тоже была не такая уж хорошая.

Всё прошло просто замечательно для Макса. Конечно, его выступление было грандиозным, но и Red Bull тоже прекрасно справился. Если судить по цифрам, то Макс, даже по сравнению с остальными пилотами, провел отличную гонку.