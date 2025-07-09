Советник Red Bull: «Нужно просто признать, что McLaren лучше»
Марко не верит, что кому-то под силу приблизиться к лидеру сезона-2025
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Советник Red Bull Хельмут Марко назвал явного фаворита сезона-2025. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Мы настраивались на сухие гонки. Но даже в конце, когда все высохло, McLaren был слишком быстрый.
Поул был комбинацией Ферстаппена и рискованной настройки. Но, как вы видели, гонки сложились иначе. Эта настройка была какой угодно, но не идеальной.
Нужно просто признать, что McLaren лучше. В этом сезоне очень трудно даже приблизиться к ним.
Напомним, что Red Bull уволил Кристиана Хорнера.
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