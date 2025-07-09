Советник Red Bull Хельмут Марко назвал явного фаворита сезона-2025. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Мы настраивались на сухие гонки. Но даже в конце, когда все высохло, McLaren был слишком быстрый.

Поул был комбинацией Ферстаппена и рискованной настройки. Но, как вы видели, гонки сложились иначе. Эта настройка была какой угодно, но не идеальной.

Нужно просто признать, что McLaren лучше. В этом сезоне очень трудно даже приблизиться к ним.