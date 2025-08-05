Руководитель Ferrari Фредерик Вассер высказался о проблемах Шарля Леклера на Гран-При Венгрии, из-за которых поул-ситтер завершил гонку четвертым. Слова француза приводит f1analytic.com:

Возможно, дело было в давлении в шинах. Но нам следует разобраться. Однако отрыв был небольшой. Правда, на первых двух отрезках мы контролировали ситуацию, а на первом даже сумели немного оторваться от Пиастри. На втором отрезке было сложнее, но мы смогли удержать лидерство. На последнем отрезке мы имели двухсекундное отставание от McLaren по темпу, и мы полностью проиграли гонку. Это очень досадно, ведь до того момента мы ехали очень хорошо, и Шарлю удавалось лидировать. В целом, мы должны были рассчитывать на гораздо лучший результат.

Проблемы с шасси на 40-м круге? Да, так было. Но я думаю, что на 40-м круге это означает, что он все еще был на втором отрезке. А у нас проблема возникла на третьем отрезке.