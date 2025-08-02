Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации с пилотами в Ferrari. Слова немца приводит f1analytic.com:

На самом деле, я хотел бы дать ему немного больше времени, потому что в таких условиях, как в гонке в Бельгии, если сравнивать его с Антонелли, он прекрасно справился со своей работой. Да, Леклер справился отлично, стоит признать. По сравнению с другими гонками это был идеальный для него уикенд, и, несмотря на то, что он начал с новой машиной и с новой задней частью, он продержался весь уикенд.

Он был силен в любых условиях, и это хорошая тенденция для него и команды, но, конечно, это не облегчает задачи Льюису, потому что теперь команда, естественно, будет прислушиваться к Шарлю еще больше. Должен сказать, меня критиковали за то, что я в начале сказал: дайте ему время. Думаю, все уже поняли, что это необходимо, и не стоит судить преждевременно, ведь все требует времени. Но я и представить не мог, что со временем все будет настолько плохо.

Конечно, были и светлые моменты, как в Китае, но в целом за всем этим немного грустно наблюдать, и да, я держу за него кулаки, потому что ему нужно взять себя в руки. Если сезон закончится так, то я не знаю, есть ли смысл от этого партнерства в долгосрочной перспективе.