Леклер о своем будущем в Ferrari: «Время вернуть команду на вершину»
Пилот из Монако подтвердил верность Скудерии
около 1 часа назад
Пилот Ferrari Шарль Леклер подтвердил свою приверженность итальянской команде и заявил, что видит своё будущее именно в её составе. Слова приводит Sky Sports Italia.
Я выступаю за Ferrari — это большая честь для меня. Я действительно горжусь тем, что являюсь частью этой легендарной команды. Моя главная задача — помочь ей вернуться к победам. Ferrari поверила в меня еще в начале карьеры, именно благодаря ей я попал в Формулу-1. Теперь настало мое время что-то вернуть в ответ.
Конечно, я вижу победы Макса, Оскара, Ландо — и это мотивирует. Но для меня самое важное — сделать все, чтобы Ferrari снова стала чемпионом. Мы работаем вместе с Фредом [Вассером], Льюисом [Хэмилтоном] и всей командой, чтобы этого достичь.
Норрис выиграл Гран-при Венгрии.