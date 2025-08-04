Пилот Ferrari Шарль Леклер подтвердил свою приверженность итальянской команде и заявил, что видит своё будущее именно в её составе. Слова приводит Sky Sports Italia.

Я выступаю за Ferrari — это большая честь для меня. Я действительно горжусь тем, что являюсь частью этой легендарной команды. Моя главная задача — помочь ей вернуться к победам. Ferrari поверила в меня еще в начале карьеры, именно благодаря ей я попал в Формулу-1. Теперь настало мое время что-то вернуть в ответ.

Конечно, я вижу победы Макса, Оскара, Ландо — и это мотивирует. Но для меня самое важное — сделать все, чтобы Ferrari снова стала чемпионом. Мы работаем вместе с Фредом [Вассером], Льюисом [Хэмилтоном] и всей командой, чтобы этого достичь.