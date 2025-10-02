Олег Гончар

Сын соучредителя Red Bull Чалео Йувидья, мажоритарный владелец Red Bull GmbH Чалерм Йувидья, планирует вернуть в команду тайско-британского пилота Алекса Албона. Об этом сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, Йувидья готов из собственных средств выплатить деньги за досрочное расторжение контракта Албона с Williams. Текущее соглашение британской команды с пилотом рассчитано до конца сезона 2027 года.

Ранее Red Bull пыталась переманить Албона обратно во время межсезонья, но получила отказ. Албон выступал за австрийскую команду в 2019–2021 годах, после чего перешёл в Williams.

Возвращение Албона могло бы усилить состав Red Bull, особенно с учетом его опыта в команде. Детали переговоров не разглашаются, но Йувидья, как ключевой акционер, имеет влияние на кадровые решения.

