Денис Седашов

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф прокомментировал неудачное выступление своей команды на Гран-при Австрии, где болиды отстали от лидеров почти на минуту.

По словам Вольффа, трасса в Шпильберге оказалась не слишком подходящей для их машины – сочетание жары, скоростных поворотов и абразивного покрытия не сыграло на руку. Слова приводит сайт Ф-1.

В прошлом году мы выиграли гонку в Австрии, тогда были на расстоянии 10–15 секунд от лидеров. А сейчас — минута. Это выходит за пределы нормального хода сезона. Тото Вольфф

Руководитель команды отметил, что «Мерседес» активно экспериментирует с настройками болида:

Мы тестируем различные конфигурации баланса и поведения машины на трассе. Это часть нашего поиска, но результат в Шпильберге был слишком слабым. Тото Вольф

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