Гран-при Австрии останется в календаре Формулы-1 еще на 16 лет
Первая гонка в этой стране состоялась в середине ХХ века
20 минут назад
Гран-при Австрии / Фото - The Race
Формула-1 объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Ф1.
Гран-при Австрии останется в календаре Формулы-1 до 2041 года включительно – соответствующее долгосрочное соглашение подписано с промоутером этапа Projekt Spielberg GmbH & Co KG.
Австрийский этап в Формуле-1 проводился 37 раз, а первая гонка состоялась еще в 1964 году.
Трасса Red Bull Ring впервые приняла Гран-при в 1970 году. В 2004 году этап исчез из календаря, но в 2014 году снова вернулся в Ф1.
Гран-при Австрии в этом году проходило с 27 по 29 июня.
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