Владимир Кириченко

Формула-1 объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Ф1.

Гран-при Австрии останется в календаре Формулы-1 до 2041 года включительно – соответствующее долгосрочное соглашение подписано с промоутером этапа Projekt Spielberg GmbH & Co KG.

Австрийский этап в Формуле-1 проводился 37 раз, а первая гонка состоялась еще в 1964 году.

Трасса Red Bull Ring впервые приняла Гран-при в 1970 году. В 2004 году этап исчез из календаря, но в 2014 году снова вернулся в Ф1.

Гран-при Австрии в этом году проходило с 27 по 29 июня.

Результаты Гран-при Австрии.