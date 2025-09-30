Олег Гончар

30-летний чемпион НБА и лидер Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо поделился мыслями о своих карьерных целях. Об этом сообщает RealGM.

«Я хочу быть в команде, которая позволяет мне и дает шанс выиграть титул». Янніс Адетокумбо

По словам Адетокунбо, эта цель неизменна на протяжении всей его карьеры, и он всегда стремится быть среди лучших.

Комментируя прошедший сезон, грек назвал завершение борьбы в апреле и неучастие в плей-офф на элитном уровне ущербом для баскетбола.

По его словам, подобные мысли сопровождали его и в предыдущие годы, в частности два сезона назад, когда команда также не достигла успеха в плей-офф.

