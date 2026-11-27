Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис для пресс-службы FIBA прокомментировал поражение от Португалии в квалификации на чемпионат мира-2027.

«Знаете, конечно, было много хороших моментов. Так мы тренируемся в эти дни, так ребята поддерживают друг друга, соревнуются между собой. Сегодня все было действительно хорошо.

На мой взгляд, понятно, что игра не будет легкой, но в отдельные моменты мы не можем быть настолько милыми на площадке. Приближается Рождество, но в некоторых эпизодах мы были слишком милыми.

С другой стороны, то, как игроки взаимодействуют между собой, как тренируются, свидетельствует о том, что им просто нравится быть вместе. В этом нет никаких сомнений. Но нам нужно перенести эту, скажем так, хорошую энергию в игру.

И есть еще одна фраза, которую я хочу сказать: даже после этого, скажем так, поражения: мы все еще остаемся в гонке. И все зависит только от нас, а не от других. Только от нас. И это простой вопрос: мы хотим туда попасть или хотим продолжать оставаться такими милыми парнями, хорошими парнями? И, в конце концов, остаться или нет – это наш выбор».