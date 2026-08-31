Багатскис — о матче с Черногорией: «Мы должны быть готовы ментально»
Игра начнется в 21:30 по киевскому времени
Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от матча второго этапа квалификации на чемпионат мира-2027 против команды Черногории. Слова приводит ФБУ.
Специалист подчеркнул важность эмоциональной стойкости команды во время выездного противостояния.
Мы должны забыть матч против Греции. Мы знаем, почему мы здесь, знаем, против кого будем играть. Мы должны быть готовы ментально — в этом зале никто не будет рад нас видеть, все вокруг — на площадке, на трибунах — будут против нас. Поэтому самое важное — контролировать эмоции и оставаться ментально стабильными.
Матч состоится 31 августа в Подгорице на арене Moraca Sports Centre. Начало встречи — в 21:30 по киевскому времени.
Квалификация на ЧМ-2027 по баскетболу. Черногория – Украина. Видеотрансляция.