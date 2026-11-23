Сборная Украины сделала замену перед матчами с Португалией и Черногорией. Кто не сможет сыграть?
Айнарс Багатскис принял важное решение
Андрей Войналович. Фото: ФБУ
Сборная Украины по баскетболу внесла изменение в состав накануне матчей квалификации чемпионата мира 2027 года против Португалии и Черногории. Форвард Андрей Войналович не сможет помочь команде в этих встречах из-за травмы.
После того как стало известно об отсутствии Войналовича, в сборную дополнительно вызвали Дениса Лукашова. Баскетболист уже выходил на площадку в составе Украины в матче против Греции в финальном раунде отбора на ЧМ-2027.
Украинская команда сыграет с Португалией 26 ноября. Начало встречи – в 21:30. Матч против Черногории запланирован на 29 ноября, начало – в 18:30.
Напомним Михайлюк – десятый игрок в истории НБА, который забросил 10 трехочковых, выйдя со скамейки.
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