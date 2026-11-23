Сергей Разумовский

Сборная Украины по баскетболу внесла изменение в состав накануне матчей квалификации чемпионата мира 2027 года против Португалии и Черногории. Форвард Андрей Войналович не сможет помочь команде в этих встречах из-за травмы.

После того как стало известно об отсутствии Войналовича, в сборную дополнительно вызвали Дениса Лукашова. Баскетболист уже выходил на площадку в составе Украины в матче против Греции в финальном раунде отбора на ЧМ-2027.

Украинская команда сыграет с Португалией 26 ноября. Начало встречи – в 21:30. Матч против Черногории запланирован на 29 ноября, начало – в 18:30.

Напомним Михайлюк – десятый игрок в истории НБА, который забросил 10 трехочковых, выйдя со скамейки.