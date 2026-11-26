Денис Седашов

Мужская сборная Украины по баскетболу потерпела выездное поражение от национальной команды Португалии в матче второго этапа квалификации чемпионата мира-2027.

Первая четверть завершилась вничью, а на большой перерыв подопечные Айнарса Багатскиса ушли с преимуществом в шесть очков. В третьей десятиминутке хозяева перехватили инициативу и вышли вперед. В заключительной четверти сине-желтые ненадолго вернули лидерство, однако португальцы в концовке оказались сильнее и удержали победный счет.

Самыми результативными игроками в составе сборной Украины стали Александр Ковляр и Максим Шульга, которые набрали по 18 очков.

Чемпионат мира-2027. Квалификация Второй этап. Группа

Португалия — Украина 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23)

Следующий матч квалификации команда Айнарса Багатскиса проведет 29 ноября в латвийской Риге, где номинально дома примет сборную Черногории.

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