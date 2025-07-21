Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) подтвердил намерение вернуться на ринг в 2026 году, однако сразу исключил возможность боя с двумя боксерами.

Выступая на событии BoxFest накануне реванша Усик – Дюбуа, Фьюри отметил, что в 2025 году на ринг не выйдет:

Я не собираюсь возвращаться в этом году — это факт. Я был занят. У меня Netflix, я снимаюсь во втором сезоне «Дома с Фьюри»! Тайсон Фьюри

По словам британца, в 2026 году он планирует грандиозное возвращение:

В следующем году этот великий «Gypsy King» вернется. Через три недели мне исполнится 37 лет, так что я буду самым старым бойцом в городе. Сложно с таким количеством молодых, но я верю, что всё ещё смогу провести несколько замечательных вечеров. Тайсон Фьюри

Несмотря на открытость к новым вызовам, Тайсон Фьюри прямо заявил, что не планирует бои ни с Агитом Кабайелем (26-0, 18 КО) ни с Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Фьюри поздравил Усика с победой и заявил, что победит его в третьем бою.