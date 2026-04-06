4 апреля в Киеве состоялся Media Slam – первое в истории Суперлиги открытое медиа-мероприятие, организованное Федерацией баскетбола Украины при поддержке титульного спонсора GGBET. Формат встречи объединил организаторов, клубы, игроков и представителей медиа для откровенного диалога о украинском баскетболе за пределами паркета.

Во время мероприятия обсуждались результаты регулярного сезона Суперлиги GGBET, выступления мужской и женской национальных сборных Украины, а также наградили символическую пятерку регулярного чемпионата. Спикерами выступили генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский, главный тренер БК Киев-Баскет Дмитрий Забирченко, а также игроки Суперлиги Михаил Бублик (БК Киев-Баскет) и Антон Буц (БК Запорожье). Кроме того, CEO GGBET UA Сергей Мищенко вручил БК Киев-Баскет денежный сертификат за победу в Кубке Украины.

«Мы пришли в украинский баскетбол не ради логотипа на баннере – для нас это системная история. Мы видим, как растет интерес к баскетболу, и хотим быть частью этого роста. А когда Киев-Баскет берет Кубок – важно, чтобы такие победы не проходили незамеченными. Чем горячее конкуренция – тем сильнее украинский баскетбол», – отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

«Регулярный сезон Суперлиги GGBET был одним из самых сильных за последние годы. Девять команд провели полноценный чемпионат вопреки всем вызовам. В этот раз конкуренция вышла на другой уровень – лидер терял очки и проиграл Кубок, аутсайдеры одерживали победы над фаворитами. Было сложно спрогнозировать итоговую таблицу. Впереди плей-офф, и мы уверены – будет очень интересно», – прокомментировал Владимир Драбиковский, генеральный секретарь ФБУ.

GGBET является титульным спонсором Чемпионата Украины по баскетболу Суперлига GGBET, а также титульным спонсором мужской и женской национальных сборных Украины по баскетболу. Media Slam стал первым мероприятием такого формата в истории Суперлиги – открытый диалог между организаторами, клубами, игроками и медиа за пределами паркета. Участники встречи обсуждали не только итоги регулярного сезона, но и выступления национальных сборных, перспективы плей-офф и развитие чемпионата в условиях военного времени. Спикеры отметили рост конкурентности лиги, возвращение болельщиков на трибуны, а также вызовы, которые клубы преодолевают каждый сезон.

Суперлига GGBET уже перешла к стадии плей-офф – восемь лучших команд регулярного сезона продолжают борьбу за чемпионство.

В первых матчах плей-офф Днепр победил Черкасских Мавп – 93:62 Киев-Баскет стал сильнее Запорожья – 73:64, Харьковские Соколы выиграли у Нико-Баскета – 89:81, Ровно на выезде победили Прикарпатье-Говерлу – 71:79.

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

