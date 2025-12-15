Бруклин разгромил Милуоки, Лейкерс обыграли Финикс, победа Миннесоты
Индиана уступила Вашингтону, Кливленд проиграл Шарлотт
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Индиана – Вашингтон 89:108 (32:31, 15:27, 19:23, 23:27)
Индиана: Матурин 15, Хафф 13 + 4 блок-шота, Сиакам 11, Нембхард 7 + 6 передач, Томпсон 2 – старт; Уокер 12, Джексон 11 + 12 подборов, Мэтьюз 8, Фейрфай 5, Макконнелл 4, Джексон 1.
Вашингтон: Бэгли 23 + 14 подборов, Макколлум 18, Шампени 13 + 14 подборов, Кэррингтон 11, Джордж 9 + 8 подборов + 9 передач – старт; Джонсон 14, Райли 12, Вукчевич 6, Уоткинс 2.
Кливленд – Шарлотт 111:119 (29:33, 18:24, 32:31, 32:23, 0:8)
Кливленд: Гарланд 26 + 9 передач, Митчелл 17 + 7 передач, Уэйд 14 + 8 подборов, Аллен 9, Хантер 4 – старт; Тайсон 16+13 подборов, Брайант 10, Болл 8+5 перехватов, Томлин 7, Портер 0, Проктор 0.
Шарлотт: Книппел 29, Миллер 25 + 13 подборов + 6 передач, Бриджес 20 + 10 подборов + 6 передач, Джеймс 9 + 7 подборов, Колкбреннер 7 – старт; Грин 8, Симпсон 6, Салон 6, Диабате 5, Пламли 4, Петерсон 0.
Бруклин – Милуоки 127:82 (37:25, 28:23, 34:23, 28:11)
Бруклин: Дёмин 17, Клауни 16, Мэнн 12, Портер 12, Клэкстон 10 – старт; Мартин 14, Пауэлл 13, Шарп 10 + 8 подборов, З. Уильямс 10, Вольф 8, Вилсон 5, Траоре 0.
Милуоки: Трент 20, Кузма 13 + 7 подборов, Роллинз 11, Тернер 9, Портер 5 + 7 передач + 6 потерь – старт; Портис 10, Симс 7 + 7 подборов, Г. Харрис 3, Джексон 2, Энтони 2, Коффи 0, Нэнс 0.
Атланта – Филадельфия 120:117 (39:29, 20:26, 35:36, 26:26)
Атланта: Дэниелс 27 + 10 подборов, Оконгву 20 + 15 подборов, Рисаше 15, Александр-Уокер 12 + 7 подборов + 6 передач, Джонсон 12 + 10 подборов + 12 передач – старт; Крейчи 19, Ньюэлл 9, Кеннард 5, Гуайе 1, Уоллес 0.
Филадельфия: Джордж 35, Эджкомб 26, Эмбиид 22 + 14 подборов, Граймс 14 + 7 передач, Барлоу 11 + 7 подборов – старт; Драммонд 5+10 подборов, Уокер 4, Маккейн 0, Эдвардс 0, Лэйури 0.
Миннесота – Сакраменто 117:103 (20:27, 31:25, 37:32, 29:19)
Миннесота: Рэндл 24 + 10 подборов, Макдэниэлс 21, Хайленд 18, Дивинченцо 18 + 6 передач, Гобер 7 + 12 подборов – старт; Рид 20 + 11 подборов, Диллингем 5, Кларк 2, Шэннон 2.
Сакраменто: Дерозан 17, Лавин 10, Мюррей 10 + 8 подборов + 5 блок-шотов, Вестбрук 8 + 7 подборов + 10 передач, Рейно 8 – старт; Шрёдер 17, Ачиува 17, Монк 16, Клиффорд 0.
Чикаго – Новый Орлеан 104:114 (26:21, 21:31, 28:24, 29:38)
Чикаго: Уайт 20, Вучевич 12 + 8 подборов, Гидди 11 + 7 подборов, Бузелис 9, Окоро 5 – старт; Хёртер 16, Терри 9, Вильямс 8, Смит 6, Джонс 6, Коллинз 2.
Новый Орлеан: Фирс 20, Мёрфи 20 + 10 подборов, Джонс 10, Бэй 10, Куин 4 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь – старт; Уильямсон 18, Пул 16, Макгоуэнс 5, Мисси 4+8 подборов, Маткович 4, Альварадо 3.
Финикс – Лейкерс 114:116 (36:31, 26:31, 15:24, 37:30)
Финикс: Букер 27+7 передач, Уильямс 20, Брукс 18, Аллен 13+7 передач, Жилльеспи 10+6 передач – старт; О’Нил 12, Гудвин 5, Данн 5, Буэй 2, Игодаро 2, Ричардс 0.
Лейкерс: Дончич 29 + 6 передач + 6 потерь, Джеймс 26 + 8 потерь, Эйтон 20 + 13 подборов, Смарт 8 + 6 передач, Хатимура 3 + 7 подборов – старт; Хэйс 12+9 подборов, Вандербильт 7+7 подборов, Ларевия 6+8 подборов, Винсент 5.
Портленд – Голден Стэйт 136:131 (34:31, 27:31, 35:37, 40:32)
Портленд: Шарп 35, Грант 35, Авдия 26 + 7 подборов + 8 передач, Камара 7, Клинган 3 + 10 подборов – старт; Р. Вильямс 11 + 11 подборов, Лав 8, Сиссоко 6, Мюррей 5, Рупер 0.
Голден Стэйт:Карри 48, Батлер 16 + 7 подборов, Др. Грин 14 + 8 подборов + 7 передач + 8 потерь, Муди 12, Пост 11 – старт; Подземский 12+7 подборов + 6 передач, Хилд 10, Джексон-Дэвис 5, Спенсер 2, Сантос 1, Мелтон 0.