Центр Львова стал столицей украинского стритбола: определены победители Red Bull Half Court 2026
Все матчи, лучшие моменты, данк-контест и звездный матч можно посмотреть в записи на YouTube-канале Украинской Стритбольной Лиги 3х3
В воскресенье, 2 августа, площадь перед Львовской оперой превратилась в арену самого динамичного баскетбола 3х3. Здесь состоялся Национальный финал Red Bull Half Court – международного турнира, который ежегодно объединяет сильнейшие стритбольные команды мира. Именно во Львове определились чемпионы Украины, которые уже этой зимой будут представлять нашу страну на Мировом финале в Маниле (Филиппины).
После трех квалификаций, которые летом прошли в Одессе, Львове и Киеве, в решающий этап сезона вышли 24 мужские и 9 женских команд. Всего в сезоне Red Bull Half Court 2026 приняли участие более 200 команд со всей Украины, а финал стал кульминацией многомесячной борьбы за право представлять страну на мировой арене.
Победителем среди мужчин стала команда BC CrossEnduro в составе профессиональных спортсменов Сергей Старцев, Ярослав Карпюк, Сергей Кузнецов и Данило Маркив.
«Впечатления от турнира просто невероятные, поддержка, уровень организации, как все проходило – все было просто супер. Очень хочется, чтобы в Украине чаще были такие турниры и повышался уровень команд с ними, так как это повышает уровень развития страны и тогда за счет спорта мы также можем продвигать нашу страну в мире… Самое главное наша стратегия – это взаимопонимание и поддержка, самоотдача и вера друг в друга; и она сработала. Лучшее, что может случиться с профессиональным спортсменом – это получить вызов на международный турнир, где он будет представлять свою страну» – делится мыслями Данило Маркив.
Среди женщин победу уже второй раз подряд одержала команда БК Будівельник (Вита Горобец, Дарья Завидна, Юля Гутевич, Влада Волошина).
«Финал Red Bull Half Court – это всегда круто. Невероятные эмоции, нас поддерживало очень много людей, львовяне аплодировали и болели за нас – большое спасибо им, нам было очень приятно. Теперь на Мировом финале в Маниле нам хочется исправить то, чего мы не сделали в прошлый раз на финале в Дубае, и дойти дальше – подняться выше, и даже победить» – делятся впечатлениями и планами Вита Горобец и Дарья Завидна.
Кроме финальных матчей, зрители, которые в течение дня посетили площадь перед Львовской оперой, увидели зрелищный данк-контест, в котором победил киевлянин Сергей Юркин, а также звездный матч с участием ментора центра UNBROKEN Владимира Рудковского («Будда»), легенды украинского киберспорта Данила «Dendi» Ишутина, главного тренера сборной Украины по брейкингу Дениса «Gimnast» Семенихина, легенд украинского баскетбола Александра Сизова и Андрея Агафонова, а также других известных гостей.
Национальный финал Red Bull Half Court прошел при поддержке Львовского городского совета и Офиса спорта Львовского городского совета и вновь доказал, что украинское баскетбольное сообщество продолжает развиваться, объединяя профессиональных игроков, любителей и болельщиков вокруг наиболее зрелищной версии баскетбола 3х3.
Не удалось побывать на финале во Львове? Все матчи,найкращі моменти, данк-контест та зірковий матч можна переглянути у записі на YouTube-каналі Української Стрітбольної Ліги 3х3.
Що потрібно знати про Red Bull Half Court
- Самый динамичный баскетбол 3х3. Матч длится максимум 10 минут или до 21 очка. На групповом этапе действует бонус «Владелец корта», а две специальные трехочковые зоны делают игру еще быстрее и более непредсказуемой.
- Глобальный турнир. В 2026 году Red Bull Half Court проходит в 13 странах на четырех континентах. Победители национальных финалов встретятся в декабре в Маниле, чтобы определить лучшие стритбольные команды мира среди мужчин и женщин.
- Мировые площадки. С 2021 года финалы турнира проходили в Риме, Каире, Белграде, Нью-Йорке и Дубае. В этом году к этому списку присоединится Манила.
Больше информации о Red Bull Half Court: https://www.redbull.ua/HalfCourt
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