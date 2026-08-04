В воскресенье, 2 августа, площадь перед Львовской оперой превратилась в арену самого динамичного баскетбола 3х3. Здесь состоялся Национальный финал Red Bull Half Court – международного турнира, который ежегодно объединяет сильнейшие стритбольные команды мира. Именно во Львове определились чемпионы Украины, которые уже этой зимой будут представлять нашу страну на Мировом финале в Маниле (Филиппины).

После трех квалификаций, которые летом прошли в Одессе, Львове и Киеве, в решающий этап сезона вышли 24 мужские и 9 женских команд. Всего в сезоне Red Bull Half Court 2026 приняли участие более 200 команд со всей Украины, а финал стал кульминацией многомесячной борьбы за право представлять страну на мировой арене.

Победителем среди мужчин стала команда BC CrossEnduro в составе профессиональных спортсменов Сергей Старцев, Ярослав Карпюк, Сергей Кузнецов и Данило Маркив.

«Впечатления от турнира просто невероятные, поддержка, уровень организации, как все проходило – все было просто супер. Очень хочется, чтобы в Украине чаще были такие турниры и повышался уровень команд с ними, так как это повышает уровень развития страны и тогда за счет спорта мы также можем продвигать нашу страну в мире… Самое главное наша стратегия – это взаимопонимание и поддержка, самоотдача и вера друг в друга; и она сработала. Лучшее, что может случиться с профессиональным спортсменом – это получить вызов на международный турнир, где он будет представлять свою страну» – делится мыслями Данило Маркив.

Среди женщин победу уже второй раз подряд одержала команда БК Будівельник (Вита Горобец, Дарья Завидна, Юля Гутевич, Влада Волошина).

«Финал Red Bull Half Court – это всегда круто. Невероятные эмоции, нас поддерживало очень много людей, львовяне аплодировали и болели за нас – большое спасибо им, нам было очень приятно. Теперь на Мировом финале в Маниле нам хочется исправить то, чего мы не сделали в прошлый раз на финале в Дубае, и дойти дальше – подняться выше, и даже победить» – делятся впечатлениями и планами Вита Горобец и Дарья Завидна.

Кроме финальных матчей, зрители, которые в течение дня посетили площадь перед Львовской оперой, увидели зрелищный данк-контест, в котором победил киевлянин Сергей Юркин, а также звездный матч с участием ментора центра UNBROKEN Владимира Рудковского («Будда»), легенды украинского киберспорта Данила «Dendi» Ишутина, главного тренера сборной Украины по брейкингу Дениса «Gimnast» Семенихина, легенд украинского баскетбола Александра Сизова и Андрея Агафонова, а также других известных гостей.

Национальный финал Red Bull Half Court прошел при поддержке Львовского городского совета и Офиса спорта Львовского городского совета и вновь доказал, что украинское баскетбольное сообщество продолжает развиваться, объединяя профессиональных игроков, любителей и болельщиков вокруг наиболее зрелищной версии баскетбола 3х3.

Не удалось побывать на финале во Львове? Все матчи,найкращі моменти, данк-контест та зірковий матч можна переглянути у записі на YouTube-каналі Української Стрітбольної Ліги 3х3.



Що потрібно знати про Red Bull Half Court

Самый динамичный баскетбол 3х3. Матч длится максимум 10 минут или до 21 очка. На групповом этапе действует бонус «Владелец корта», а две специальные трехочковые зоны делают игру еще быстрее и более непредсказуемой.

Матч длится максимум 10 минут или до 21 очка. На групповом этапе действует бонус «Владелец корта», а две специальные трехочковые зоны делают игру еще быстрее и более непредсказуемой. Глобальный турнир. В 2026 году Red Bull Half Court проходит в 13 странах на четырех континентах. Победители национальных финалов встретятся в декабре в Маниле, чтобы определить лучшие стритбольные команды мира среди мужчин и женщин.

В 2026 году Red Bull Half Court проходит в 13 странах на четырех континентах. Победители национальных финалов встретятся в декабре в Маниле, чтобы определить лучшие стритбольные команды мира среди мужчин и женщин. Мировые площадки. С 2021 года финалы турнира проходили в Риме, Каире, Белграде, Нью-Йорке и Дубае. В этом году к этому списку присоединится Манила.

Больше информации о Red Bull Half Court: https://www.redbull.ua/HalfCourt