Олег Гончар

Черкасские Мавпы объявили о подписании американского тяжелого форварда Ванса Джонсона, рост которого составляет 205 см, а вес 105 кг.

28-летний Ванс Джонсон в последний год NCAA играл за Милуоки Пантерс, набирал 10.1 очка + 5.5 подбора. В G-Лиге за Айову Вулвз провел только один матч.

Профессиональную карьеру начал в 2021 году в Германии (Итцехо Иглз, Про А, второй дивизион). Далее играл в Великобритании, Нидерландах, Мексике и Венесуэле.

Джонсон усилит переднюю линию Мавп перед домашним туром Суперлиги.