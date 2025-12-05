Черкасские Мавпы уступили Нико-Баскету, Харьковские Соколы одолели Кривбасс
В рамках игрового дня прошло два матча
Суперлига. Регулярный чемпионат
Харьковские Соколы – Кривбасс 96:85 (38:21, 16:21, 32:21, 10:22)
Харьковские Соколы: Хохоник 11 + 9 передач, Климов 23 + 4 подбора + 3 передачи, Соловьев 25 + 7 подборов, Заплотинский 19 + 10 подборов, Чевердин 9 + 5 подборов – старт; Никита Безима 4, Шавгаров 3, Максим Безима 2.
Кривбасс: Далкорт 26 + 5 передач, Хилл 24 + 12 подборов, Пикок 17, Водолацкий 11 + 6 подборов, Скира 4 – старт; Бибиков 3, Бречка 0, Триколенко 0, Пашолок 0, Мельник 0, Нагорный 0.
Черкасские Мавпы — Нико-Баскет 68:70 (19:21, 20:7, 20:21, 9:21)
Черкасские Мавпы: Кошеватский 16 + 4 передачи, Дибиямака 15 + 5 подборов, Гэмлин 14 + 7 подборов - 4 потери, Марченко 9, Пирогов 3 — старт, Джонсон 6, Холод 5 + 4 передачи + 4 пдбора, Фесун 0, Голенков 0, Упырь 0
Нико-Баскет: Сафонов 16, Зайцев 15, Лукьян 8 + 6 подборов + 5 передач, Гарбар 4, Лихой 3 + 5 подборов — старт, Грищук 13 + 7 подборов + 3 перехвата, Володи 9, Стував 2, Кабанов 0