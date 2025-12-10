Четыре клуба НБА заинтересованы в Крисе Поле
Претенденты на плей-офф готовы подписать ветерана
около 1 часа назад
Кріс Пол
Милуоки Бакс, Нью-Йорк Никс, Даллас Маверикс и Финикс Санз проявляют интерес к разыгрывающему Крису Полу после его отстранения от матчей Клипперс.
По информации инсайдера Джейка Фишера с basketnews.com, эти команды интересовались 40-летним ветераном еще в межсезонье и сохранили интерес.
Клипперс будут сотрудничать с Полом и его агентом, чтобы найти новую команду после открытия трансферного окна 16 декабря.
На прошлой неделе Пол дал понять, что готов продолжить карьеру, даже если придется покинуть Лос-Анджелес.
