Олег Гончар

Милуоки Бакс, Нью-Йорк Никс, Даллас Маверикс и Финикс Санз проявляют интерес к разыгрывающему Крису Полу после его отстранения от матчей Клипперс.

По информации инсайдера Джейка Фишера с basketnews.com, эти команды интересовались 40-летним ветераном еще в межсезонье и сохранили интерес.

Клипперс будут сотрудничать с Полом и его агентом, чтобы найти новую команду после открытия трансферного окна 16 декабря.

На прошлой неделе Пол дал понять, что готов продолжить карьеру, даже если придется покинуть Лос-Анджелес.