Денвер обыграл Индиану, Сан-Антонио победил Новый Орлеан, поражение Лейкерс
Финикс оказался сильнее Клипперс, Портленд уступил Майами
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон — Даллас 105:111 (24:35, 29:22, 33:25, 19:29)
Вашингтон: Макколлум (25), Сарр (17), Джордж (10), Джонсон (9 + 9 подборов), Шемпени (0) – старт; Витмор (19), Бегли (10), Керрингтон (9 + 5 потерь), Киспер (4), Бренем (2), Воткинс (0).
Даллас: Вашингтон (14 + 10 подборов), Кристи (12 + 7 подборов), Флэгг (12 + 7 подборов + 6 передач), Гэффорд (8), Рассел (6) – старт; Маршалл (30 + 8 подборов), Вильямс (14 + 6 передач), Харди (8), Сиссе (5 + 9 подборов), Пауэлл (2), Нембард (0).
Филадельфия — Торонто 130:120 (33:43, 35:20, 33:34, 29:23)
Филадельфия: Макси (31 + 7 передач), Эмбиид (29), Вотфорд (20 + 17 подборов + 10 передач), Убре (19), Эджкомб (11 + 7 подборов) – старт; Граймс (13), Драммонд (4 + 8 подборов), Эдвардс (3), Бона (0), Уокер (0).
Торонто: Квикли (22 + 6 передач), Барретт (22 + 6 передач), Ингрэм (21 + 8 подборов), Барнс (18), Агбаджи (0) – старт; Мюррей-Боулз (12 + 7 подборов), Мамукелашвили (10), Шед (9), Дик (3), Уолтер (3), Баттл (0).
Атланта — Лейкерс 122:102 (37:29, 31:25, 30:18, 24:30)
Атланта: Гуе (21 + 7 подборов + 7 передач), Рисаше (19), Уоллес (14 + 7 передач), Оконгву (12 + 8 подборов), Дэниелс (10 + 8 подборов + 13 передач) – старт; Крейчи (17), Ньюэлл (17), Хьюстан (8), Топпин (4), Данте (0).
Лейкерс: Дончич (22 + 11 передач + 5 потерь), Ларевия (13), Эйтон (11), Хатимура (8), Смарт (5) – старт; Кнехт (14), Вандербилт (12 + 18 подборов), Джеймс-младший (9), Хейс (4), Смит (3), Клебер (1).
Кливленд — Чикаго 128:122 (32:29, 24:43, 40:26, 32:24)
Кливленд: Митчелл (29 + 6 передач), Хантер (29), Э. Мобли (24 + 8 подборов), Тайсон (17 + 7 подборов), Аллен (11) – старт; Меррилл (8 + 8 передач), Проктор (6), Уэйд (2), Болл (2), Портер (0).
Чикаго: Окоро (19), Джонс (17), Гидди (15 + 9 подборов + 6 передач), Вучевич (9), Бузелис (4) – старт; Смит (18 + 11 подборов), Хёртер (15), Досунму (14), Уильямс (11), Филипс (0).
Майами — Портленд 136:131 (27:30, 45:35, 28:32, 36:34)
Майами: Пауэлл (22), Ларссон (16), Уиггинс (15), Митчелл (11 + 7 передач + 5 перехватов), Вейр (9 + 12 подборов) – старт; Йович (29 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Хакес (14 + 12 подборов + 7 передач), Смит (13 + 6 передач), Фонтеккьо (7).
Портленд: Авдия (33 + 11 подборов + 8 передач), Шарп (21 + 9 подборов + 6 потерь), Холидей (18 + 9 подборов + 12 передач), Клинган (13), Камара (13 + 7 подборов) – старт; Грант (18), Ритт (6), Мюррей (6), Сиссоко (3), Р. Уильямс (0).
Сан-Антонио — Новый Орлеан 126:119 (28:22, 38:36, 26:27, 34:34)
Сан-Антонио: Фокс (24), Вембаньяма (18 + 18 подборов + 5 потерь), Васелл (16), Барнс (15), Кастл (14 + 14 передач) – старт; Шемпени (14), К. Джонсон (12 + 8 подборов), Сохан (10), Уотерс (3), Брайан (0).
Новый Орлеан: Мерфи (41 + 9 подборов), Фирс (18), Джонс (15), Бэй (10), Луни (5) – старт; Куин (13 + 8 передач), Альварадо (8), Хоукинс (5), Маткович (4), Пиви (0).
Денвер — Индиана 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18)
Денвер: Йокич (32 + 14 подборов + 14 передач + 8 потерь), Уотсон (16 + 7 подборов), К. Джонсон (12), К. Браун (8), Пикетт (2) – старт; Хардвей (17), Стротер (12), Б. Браун (6 + 7 подборов), Валанчунас (6), Джонс (6), Ннажи (0), Тайсон (0).
Индиана: Несмит (25), Нембард (22 + 6 передач), Сиакам (14), Уокер (8), Джексон (4) – старт; Робинсон-Эрл (7), Брэдли (6), Шеппард (5), Хафф (4 + 4 блок-шота), Моррис (3), Коди Мартин (2), Деннис (0).
Клипперс — Финикс 103:114 (29:35, 17:25, 34:25, 23:29)
Клипперс: Зубац (21 + 15 подборов), Харден (13 + 13 передач), Бил (12), Д. Джонс (7), Данн (6) – старт; Коллинз (19), Батюм (9), Б. Лопес (8), Кристи (8).
Финикс: Букер (21 + 10 подборов + 9 передач), Вильямс (19), Брукс (16), Аллен (14), Грин (2) – старт; Жилеспи (13), О'Нил (12 + 7 подборов), Гудвин (7), Данн (6), Ричардс (4), Игодаро (0).