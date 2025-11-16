Денвер обыграл Миннесоту, Дончич помог разбить Милуоки, Оклахома снова одержала победу
Мемфис проиграл Кливленду, Индиана уступила Торонто
около 10 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Мемфис 108:100 (28:32, 26:29, 22:23, 32:16)
Кливленд: Митчелл 30, Э. Мобли 22 + 13 подборов + 4 блок-шота, Аллен 16, Меррилл 13, Хантер 9 – старт; Болл 9 + 7 подборов + 5 потерь, Уэйд 4, Портер 3, Томлин 2, Нэнс 0, Проктор 0.
Мемфис: Джарен Джексон 26, Иди 13 + 7 подборов, Кауард 10 + 8 подборов, Вэллс 8, Морент 7 – старт; Альдама 12 + 11 подборов, В. Вильямс 8, Колдуэлл-Поуп 6, Лэндейл 5, Спенсер 3, Кончар 2.
Шарлотт – Оклахома-Сити 96:109 (30:30, 22:25, 18:32, 26:22)
Шарлотт: Бриджес 15, Секстон 13, Колкбреннер 13 + 7 подборов, Книппел 8 + 5 потерь, Джеймс 3 – старт; Диабате 13 + 11 подборов, Менн 10, Ривз 9, Симпсон 9, Коннотон 3, Пламли 0.
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 33 + 7 передач, Холмгрен 25 + 8 подборов, Хартенштайн 12 + 12 подборов, Уоллес 10, Дорт 3 – старт; Митчелл 14, Карлсон 7, Джо 3, Дженг 2, Карузо 0, Барнхайзер 0.
Индиана – Торонто 111:129 (29:32, 24:30, 32:39, 26:28)
Индиана: Сиакам 30, Нембхард 22, Уокер 8 + 8 подборов, Робинсон-Эрл 7, Брэдли 5 – старт; Макконнелл 9, Хафф 8, Деннис 7, Джексон 6, Питер 5, Шеппард 3, Моррис 1.
Торонто: Барретт 22, Пельтль 22 + 9 подборов, Ингрэм 19, Барнс 14 + 11 подборов + 6 передач, Куикли 12 + 7 передач – старт; Мамукелашвили 12, Мюррей-Бойлс 10, Дик 8, Шед 7, Вальтер 3, Темпл 0.
Милуоки – Лейкерс 95:119 (18:30, 16:35, 38:27, 23:27)
Милуоки: Я. Адетокумбо 32 + 10 подборов + 5 потерь, Грин 15, Роллинз 10, Тернер 3 + 8 подборов, Кузма 1 – старт; Трент 13, Портис 8, Г. Харрис 6, Сеарс 4, Коффи 3, Джексон 0, Симс 0, Энтони 0 + 7 передач, Т. Адетокумбо 0.
Лейкерс: Дончич 41 + 9 подборов + 6 передач, Ривз 25 + 8 передач, Эйтон 20 + 10 подборов, Ларевия 4, Джеймс-младший 0 – старт; Хейс 10, Кнехт 9, Тьеро 4, Клебер 3, Смит 3, Вандербилт 0.
Миннесота – Денвер 112:123 (31:29, 29:26, 26:32, 26:36)
Миннесота: Эдвардс 26 + 8 подборов + 6 передач, Рэндл 26 + 7 передач, Макдэниэлс 15, Дивинченцо 11, Гобер 4 – старт; Рид 19, Конли 5, Кларк 3, Диллингем 3.
Денвер: Йокич 27 + 11 подборов + 10 передач + 6 потерь, Дж. Мюррей 23 + 12 передач, Хардуэй 23, Гордон 23 + 10 подборов, Уотсон 12 – старт; Б. Браун 7, Валанчюнас 6, Джонс 2, Строте 0.