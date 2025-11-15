Днепр победил Харьковские Соколы в Суперлиге
Тимофеенко стал лучшим игроком матча с 22 очками
около 16 часов назад
В СК Шинник в Днепре в матче регулярного чемпионата Суперлиги Днепр обыграл Харьковские Соколы со счётом 75:67, сохраняя лидерство в турнирной таблице.
Игра была равной, где первая четверть — 22:17 была в пользу хозяев, вторая — 10:18 (общий счёт 32:35). После перерыва Днепр вернул инициативу: третья четверть 22:20, четвертая — 21:12. В решающий момент днепряне не подпустили соперников ближе шести очков.
Самым результативным стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко — 22 очка, 4 подбора, 2 блок-шота.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Днепр – Харьковские Соколы – 75:67 (22:17, 10:18, 22:20, 21:12)
Днепр: Тимофеенко (22 + 4 подбора), Конев (17 + 8 подборов + 6 ассистов), Загреба (9 + 8 подборов)
Харьковские Соколы: Климов (16), Никитин (10 + 7 подборов + 2 ассиста), Хохоник (10 + 2 подбора + 8 ассистов)