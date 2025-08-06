Олег Шумейко

Днепр объявил о переходе защитника Си Джей Вильямсона.

В состав чемпиона Украины американец перешел из Ровно. В сезоне-2024/25 Вильямсон был признан лучшим легионером Суперлиги. За 15 матчей в среднем защитник набирал 18.5 очка, 6.6 подбора, 2.5 передачи, 1 блок-шот и 2.1 перехвата.

Напомним, что Днепр сыграет в квалификации Кубка Европы FIBA против румынской Короны Брашов 24 сентября и 1 октября.