Днепр усилился лучшим легионером Суперлиги перед выступлением в Кубке Европы FIBA
В прошлом сезоне Уильямсон выступал за Ровно
около 3 часов назад
Фото: ФБУ
Днепр объявил о переходе защитника Си Джей Вильямсона.
В состав чемпиона Украины американец перешел из Ровно. В сезоне-2024/25 Вильямсон был признан лучшим легионером Суперлиги. За 15 матчей в среднем защитник набирал 18.5 очка, 6.6 подбора, 2.5 передачи, 1 блок-шот и 2.1 перехвата.
Напомним, что Днепр сыграет в квалификации Кубка Европы FIBA против румынской Короны Брашов 24 сентября и 1 октября.
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