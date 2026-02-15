В Днепре завершился матч регулярного чемпионата Суперлиги GG BET, в котором действующий чемпион Украины Днепр принимал Нико-Баскет из Николаева.

Хозяева задали темп уже в первой четверти, установив рекорд украинского баскетбола — 39 набранных очков за десятиминутку. Команда Владимира Коваля выиграла стартовый отрезок 39:24. Во второй четверти подопечные Валентина Берестнева сокращали отставание до девяти пунктов после попаданий Молтри и Пикока, однако серия трехочковых от Горобченко и Бондарчука позволила Днепру уйти на перерыв с преимуществом 68:51.

После большого перерыва картина не изменилась. К концу третьей четверти счет возрос до 92:68, а на старте заключительного отрезка днепряне совершили рывок 15:2. Итог — 119:83. Это наиболее результативный показатель команды в текущем сезоне. Днепр реализовал 19 из 39 трехочковых бросков.