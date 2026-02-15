Днепр установил рекорд четверти и разгромил Нико-Баскет
Чемпион набрал 119 очков и переписал статистику Суперлиги
34 минуты назад
В Днепре завершился матч регулярного чемпионата Суперлиги GG BET, в котором действующий чемпион Украины Днепр принимал Нико-Баскет из Николаева.
Хозяева задали темп уже в первой четверти, установив рекорд украинского баскетбола — 39 набранных очков за десятиминутку. Команда Владимира Коваля выиграла стартовый отрезок 39:24. Во второй четверти подопечные Валентина Берестнева сокращали отставание до девяти пунктов после попаданий Молтри и Пикока, однако серия трехочковых от Горобченко и Бондарчука позволила Днепру уйти на перерыв с преимуществом 68:51.
После большого перерыва картина не изменилась. К концу третьей четверти счет возрос до 92:68, а на старте заключительного отрезка днепряне совершили рывок 15:2. Итог — 119:83. Это наиболее результативный показатель команды в текущем сезоне. Днепр реализовал 19 из 39 трехочковых бросков.
Днепр – Нико-Баскет – 119:83 (39:24, 29:27, 24:17, 27:15)
Днепр: Горобченко 9 + 5 подборов + 13 передач, Дубоненко 9, Бондарчук 21 + 3 подбора + 5 передач, Тимофеенко 13 + 5 подборов + 6 передач, Сипало 17 + 5 подборов – старт; Конев 15 + 5 подборов, Закурдаев 15 + 4 подбора + 3 передачи, Загреба 8 + 5 подборов, Сорочан 7 + 3 подбора, Тарасенко 5, Дружелюбов 0, Попов 0.
Нико-Баскет: Сафонов 16 + 6 передач, Молтри 18 + 4 передачи, Водолазский 2, Пикок 10 + 6 подборов + 5 передач, Гарбар 6 + 4 подбора – старт; Володин 19 + 11 подборов, Грищук 3 + 6 подборов, Зайцев 7, Лихой 2, Нямцу 0.