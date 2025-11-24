Олег Гончар

Защитник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич стал первым игроком в истории НБА, который набрал более 400 очков (414) и сделал более 100 ассистов (107) за первые 12 матчей сезона. О достижении сообщила пресс-служба лиги.

Сезон-2025/26 Лука Дончич начал с невероятной статистики: в 12 матчах за Лейкерс словенец в среднем набирает 34,5 очка, делает 8,8 подбора и отдает 8,9 передачи за игру. Его команда идет 12-4, занимая второе место на Западе.

Дончич пропустил три матча на старте из-за травмы, но вернулся с двойными 40+ очками против Юты. В недавней игре против Джаз (108:106) он записал на свой счет 33 очка, 11 подборов и 8 ассистов.