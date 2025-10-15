Евролига. Барселона, Дубай, Црвена Звезда, Анадолу Эфес и Бавария одержали победы
Фенербахче потерпел унизительное поражение, Жальгирис также уступил
около 1 часа назад
Евролига. 4-й тур
Маккаби – Барселона 71:92 (18:31, 14:29, 16:13, 23:19)
Маккаби: Сантос 18, Блатт 15 + 4 передачи, Соркин 10, Бриссет 8, Хоард 6, Уокер 6, Лиф 5 + 8 подборов, Даути 2, Райман 1, Дибартоломео 0 + 3 передачи
Барселона: Эрнангомес 19 + 7 подборов, Кейл 12, Пантер 12, Клайберн 8, Шенгелия 8 + 7 передач + 8 подборов, Саторански 8 + 4 передачи, Бризуэла 7, Маркос 4, Кейта 4, Парра 3
Фенербахче – Дубай 69:93 (20:25, 11:21, 17:25, 21:22)
Фенербахче: Колсон 12, Болдуин 12 + 5 передач, Холл 10 + 6 подборов, Вилбекин 7, Жагарс 7, Битим 6, Бирсен 4 + 5 подборов, Биберович 4, Янтунен 4 + 6 подборов, Мелли 3
Дубай: Кабенгеле 26 + 7 подборов, Бейкон 21, Препелич 13 + 6 передач, Бертанс 13 + 5 подборов, Петрушев 11 + 8 подборов, Райт 7 + 6 передач, Абасс 2
Црвена Звезда – Жальгирис 88:79 (23:27, 22:12, 12:19, 31:21)
Црвена Звезда: Нвора 24 + 7 подборов + 5 перехватов, Монеке 13, Мотеюнас 13 + 2 перехвата, Ожелее 10, Изунду 9, Давидовац 8, Миллер-Макинтайр 4 + 6 передач, Дос Сантос 4 + 6 передач, Калинич 3 + 6 подборов
Жальгирис: Буткявичюс 14, Ло 14, Франсиско 13 + 7 передач, Уильямс-Госс 11 + 6 подборов, Райт 9, Бирутис 8, Улановас 5, Слева 2, Сирвидис 2, Тубелис 1
Олимпиакос – Анадолу Эфес 78:82 (25:28, 26:20, 16:19, 11:15)
Олимпиакос: Питерс 14, Уорд 13 + 5 подборов + 7 передач, Везенков 12 + 7 подборов, Дорси 11, Нтиликинa 9, Милутинов 7, Холл 6 + 5 подборов, Папаниколау 4, Адетокумбо 2
Анадолу Эфес: Свайдер 20, Ларкин 18, Османи 12, Дозьер 11, Кординье 10 + 7 подборов, Джонс 6 + 7 подборов, Папаяннис 3 + 2 блок-шота, Лойд 2
Бавария – Милан 64:53 (16:14, 12:19, 18:7, 18:13)
Бавария: Лучич 15 + 5 подборов, Обст 14 + 5 подборов, Болдуин 11 + 3 перехвата, Гиффай 8, Майк 7, Габриэль 4, Хессуп 2, Холлатц 2, Ретен-Мейс 1, Кратцер 0 + 2 подбора
Милан: Букер 11 + 12 подборов, Шилдс 10 + 5 подборов, Браун 8 + 7 подборов + 4 передачи, Брукс 7 + 5 подборов, Меннион 4, Больмаро 4, Гудурич 3, Риччи 2, Данстон 0 + 1 подбор