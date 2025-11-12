Евролига. Лэнь не спас Реал от поражения, Монако проиграл Партизану, победа Панатинаикоса
Фенербахче победил Маккаби, Хапоэль одолел Басконию
1 день назад
Евролига. 10-й тур
Дубай – Црвена Звезда 102:86 (29:21, 22:26, 18:18, 33:21)
Дубай: Каменьяш 20 + 9 подборов, Райт 18 + 6 передач, Аврамович 17, Бейкон 16, Петрушев 13 + 7 подборов, Бертанс 8, Препелич 8 + 5 передач, Абасс 2 + 3 подбора
Црвена Звезда: Изунду 16, Ожелейе 15, Мотеюнас 12, Батлер 10, Миллер-Макинтайр 9 + 5 передач, Добрич 9, Калинич 8, Давидовац 5, Дос Сантос 2 + 5 передач
Фенербахче – Маккаби 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19)
Фенербахче: Болдуин 17 + 4 передачи, Холл 15 + 6 подборов, Хортон-Такер 13, Колсон 12, Мелли 8, Янтунен 7 + 6 подборов, Берч 6, Биберович 4, Бако 2
Маккаби: Соркин 22 + 8 подборов, Хоард 13 + 10 подборов, Даутин 8, Уокер 7, Райман 6, Лиф 6 + 5 подборов, Лави 5, Кларк 2, Бриссет 2, Дибартоломео 2, Блатт 2 + 7 передач
Хапоэль – Баскония 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15)
Хапоэль: Брайант 24 + 9 подборов, Джонс 15, Блэкни 15, Малкольм 11, Мицич 11, Отуру 10 + 5 подборов, Мотли 8, Палатин 3, Тимор 3, Одиасе 2, Вайнрайт 2
Баскония: Луваву-Каббаро 19, Диалло 11, Спаньоло 11 + 4 передачи, Симмонс 10, Курукс 9, Ховард 8, Седекерскис 4, Виллар 2, Диоп 2
Партизан – Монако 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27)
Партизан: Вашингтон 22, Покушевски 17 + 7 подборов, Браун 10, Калатес 10, Бонга 7 + 6 подборов, Джонс 6 + 8 подборов, Фернандо 4, Милтон 2 + 4 передачи
Монако: Миротич 17 + 8 подборов, Диалло 13, Джеймс 13 + 5 передач, Недович 8, Тарпи 7, Окобо 5, Штразель 5, Хейс 4 + 7 подборов, Тайс 3, Блоссомгейм 1
Виртус – Анадолу 99:89 (28:24, 20:21, 28:28, 23:16)
Виртус: Эдвардс 21, Смалайгич 17, Морган 13, Джалоу 12, Вильдоза 11 + 5 подборов + 7 передач, Диуф 11 + 6 подборов, Олстон 6, Ньянг 4, Хеккет 2, Диарра 2 + 5 подборов
Анадолу: Ларкин 25 + 5 передач, Османи 16 + 6 подборов, Вайлер-Бебб 12 + 6 передач, Ллойд 11, Смитс 9 + 5 подборов, Дессерт 8, Кординье 4, Свайдер 3, Хазер 1
Валенсия – Реал 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16)
Валенсия: Мур 16 + 5 подборов, Томпсон 14, Реуверс 14, Монтеро 9 + 3 перехвата, Тейлор 9 + 5 передач, Прадилья 8, Бадио 6, Сима 4, Костелло 4 + 5 подборов, Пуэрто 4 + 4 подбора
Реал: Лайлз 23 + 9 подборов, Кампаццо 15 + 7 передач, Мейледон 14 + 5 передач, Хезонья 11 + 5 подборов, Дек 5 + 7 подборов, Лень 5, Океке 2, Таварес 1 + 5 блок-шотов, Юль 0 + 3 подбора
Париж – Панатинаикос 95:101 (28:27, 15:25, 29:20, 23:29)
Париж: Робинсон 22, Хифи 19, Уттара 11, Эррера 9, Айайи 9, Мбае 9, Файе 6 + 6 подборов, Виллис 5, Морган 5 + 5 подборов, Хоммес 0 + 4 подбора, Кавальер 0 + 6 подборов
Панатинаикос: Нанн 20 + 6 передач, Фарид 17 + 10 подборов, Митоглу 17 + 5 подборов, Шортс 13 + 6 передач, Слукас 11 + 7 передач, Эрнангомес 11 + 7 подборов, Грант 6 + 4 передачи, Самодуров 4, Осман 2