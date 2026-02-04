Евролига. Лень провел самый результативный матч в Европе, но Реал проиграл, Барселона уступила Фенербахче
Жальгирис разгромил Монако, Олимпиакос уступил Дубаю
около 1 часа назад
Евролига. 26-й тур
Дубай – Олимпиакос 108:98 (26:17, 26:23, 22:30, 21:25, 13:3)
Дубай: Кабенгеле 21 + 14 подборов, Бэйкон 21 + 7 подборов, Райт 18 + 7 передач, Аврамович 17 + 4 перехвата, Муса 10, Петрушев 10, Кабокло 6, Андерсон 3, Дангубич 2
Олимпиакос: Дорси 18, Фурнье 16 + 5 передач, Милутинов 13, Везенков 12 + 5 подборов, Джонс 12, Питерс 8, Волкап 6 + 7 передач, Ворд 5, Маккисик 5, Джозеф 3
Анадолу – Валенсия 107:90 (33:14, 24:32, 27:18, 23:26)
Анадолу: Османи 20 + 7 подборов, Ллойд 19, Ли 18 + 6 передач, Джонс 15 + 3 блока, Дозьер 10 + 7 передач, Вайлер-Бебб 7, Хазер 6 + 5 передач, Порье 5, Шмитс 4, Мутаф 3
Валенсия: Руверс 30, Томпсон 11, Кей 10, Сако 9 + 7 подборов, Пуэрто 8, Тейлор 7, Монтеро 5 + 8 передач, Мур 4 + 4 передачи, Прадилья 4, Бадио 2 + 4 передачи
Жальгирис – Монако 104:87 (35:18, 21:20, 20:22, 28:27)
Жальгирис: Тубелис 26 + 7 подборов, Франсиско 19 + передач, Слева 16, Буткявичюс 11 + 5 подборов, Райт 8 + 7 подборов, Улановас 6 + 5 передач, Браздейкис 5, Гедрайтис 5, Вильямс-Госс 4, Бирутис 2
Монако: Джеймс 19 + 10 передач, Диалло 16 + 8 подборов, Блоссомгейм 12, Тайс 12, Миротич 8 + 7 подборов, Недович 7, Бегарин 6, Штразель 2, Окобо 2, Мишино 2, Тарпи 1 + 4 подбора
Црвена Звезда – Хапоэль 87:75 (25:21, 24:24, 13:24, 25:6)
Црвена Звезда: Нвора 22, Батлер 17, Миллер-Макинтайр 10 + 9 передач, Боломбой 8 + 7 подборов, Монеке 8, Добрич 6, Калинич 5, Ожелейе 5 + 9 подборов, Изунду 4, Дос Сантос 2
Хапоэль: Джонс 16, Вайнрайт 15, Малкольм 9 + 3 перехвата, Отуру 8, Тимор 8 + 5 перехватов, Блейкени 5, Мадар 4, Мицич 3 + 3 передачи, Одиасе 2
Маккаби Тель-Авив – Партизан 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16)
Маккаби Тель-Авив: Лундберг 21 + 5 передач, Кларк 21 + 3 перехвата, Сантос 17, Соркин 10, Бриссетт 9, Хоард 6 + 5 подборов, Лиф 6, Блатт 3, Даутин 2
Партизан: Браун 19, Осетковски 17 + 6 подборов, Фернандо 17 + 6 подборов, Бонга 14 + 5 подборов, Пейн 11 + 6 передач, Джекири 6 + 4 перехвата, Калатес 6, Лакич 3
Панатинаикос – Реал 82:81 (16:26, 20:18, 24:17, 22:20)
Панатинаикос: Слукас 22, Грант 19 + 7 передач, Осман 12, Эрнангомес 9 + 6 передач, Шортс 9, Фарид 6 + 6 подборов, Холмс 3, Митоглу 2
Реал: Лень 18 + 5 подборов, Хезонья 13, Кампаццо 11 + 5 передач, Абальде 8, Океке 8, Юль 7, Фелиз5, Гаруба 4, Лайлз 2, Тавареш 2 + 6 подборов
Бавария – Париж 81:75 (21:18, 13:13, 18:18, 29:26)
Бавария: Обст 26, Хессуп 15, Габриэль 14 + 8 подборов, Гиффай 8, Майк 6, Йович 5 + 5 передач, Да Силва 4 + 5 подборов, Фойгтманн 2, Холлатц 1
Париж: Хифи 17 + 5 передач, Роден 15, Стивенс 12 + 5 передач, Робинсон 9 + 5 перехватов, Кавалье 6, Эррера 6, М'Байе 5, Морган 3, Докосси 1, Файе 1
Барселона – Фенербахче 78:82 (14:29, 27:24, 15:20, 22:9)
Барселона: Пантер 24, Бризуэла 11, Везели 10 + 7 подборов, Парра 10, Саторански 8 + 7 передач, Кайл 5, Клайберн 4 + 5 подборов, Лапровиттола 3, Шенгелия 3
Фенербахче: Биберович 19, Болдуин 16 + 7 передач, Хортон-Такер 8, Бёрч 8 подборов, Янтунен 7, Холл 7 + 5 передач, Мелли 7, Де Коло 6, Колсон 2, Битим 2 + 5 подборов
Милан – Баскония 109:89 (32:29, 25:27, 27:15, 25:18)
Милан: Букер 21 + 5 подборов, Ледей 19, Шилдс 17, Брукс 14, Флаккадори 10, Гудурич 10 + 6 передач, Эллис 9, Мэннион 5 + 6 передач, Риччи 3, Данстон 1
Баскония: Ховард 21, Луваву-Кабарро 19, Симмонс 14, Куруц 9, Форрест 8, Оморуйи 7, Радзевичюс 4, Диоп 4 + 5 подборов, Фриш 2, Спаньоло 1