Евролига. Монако победил Маккаби, Париж уступил Баварии
Фенербахче обыграло АСВЕЛ
около 1 часа назад
Евролига. 9-й тур
Фенербахче – АСВЕЛ 81:67 (18:10, 27:24, 14:14, 22:19)
Фенербахче: Болдуин 14 + 7 передач, Мелли 12 + 9 подборов, Колсон 11, Биберович 10, Холл 10, Бостон 8, Берч 4 + 6 подборов, Янтунен 3 + 3 передачи, Бако 3
АСВЕЛ: Траоре 18 + 5 подборов, Вотсон 12 + 5 передач, Н'Диайе 10, Сельяс 7, Месса 6, Вотьё 6, Атамна 5 + 4 передачи, Нгуама 3
Дубай – Хапоэль 97:109 (26:25, 22:22, 19:35, 30:27)
Дубай: Бейкон 36 + 5 подборов, Эллис 16, Петрушев 11, Каменьяш 8, Кондич 8 + 5 передач, Райт 7, Дангубич 5, Шанли 3, Абасс 3 + 4 подборов
Хапоэль: Брайант 25 + 7 подборов, Мицич 19 + 6 передач, Мотли 15, Блэкни 15, Отуру 12, Вайнрайт 8 + 6 подборов, Малкольм 7 + 8 подборов, Одьязе 4, Джонс 4 + 4 передачи
Баскония – Виртус 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19)
Баскония: Луваву-Кабарро 16, Диалло 14 + 6 подборов, Седекерскис 13, Спаньоло 9, Новелл 9 + 4 передачи, Симмонс 7 + 8 передач, Куруцс 6, Виллар 4, Диоп 4 + 6 подборов, Фриш 3, Диаките 2
Виртус: Ньянг 18 + 12 подборов, Эдвардс 13, Морган 10, Джаллоу 10, Диуф 10, Олстон 5, Диарра 4, Пайола 3 + 6 передач, Смалайгич 3, Хеккетт 0 + 4 подбора
Париж – Бавария 82:86 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19)
Париж: Робинсон 22 + 5 передач, Хифи 21, Эррера 12, М'Байе 9, Файе 6, Кавальер 4 + 7, Хоммес 2, Бако 2, Докосси 2, Аяаи 2 + 5 подборов, Виллис 0 + 5 подборов
Бавария: Ретен-Майс 16, Лучич 12 + 5 подборов, Обст 12, Габриэль 12 + 5 подборов, Майк 9 + 5 подборов, Болдуин 8, Динвидди 8 + 5 передач, Хессуп 3, Да Силва 3 + 5 подборов
Маккаби – Монако 107:112 (26:22, 23:24, 27:25, 20:25, 11:16)
Маккаби: Уокер 19, Лиф 18 + 5 подборов, Хоард 16 + 10 подборов, Соркин 15, Кларк 13 + 8 передач, Лави 9 + 4 подбора, Дибартоломео 7 + 4 передачи, Рейман 6 + 7 подборов, Сантос 4, Блатт 0 + 6 передач
Монако: Джеймс 34 + 6 подборов + 7 передач, Тайс 17 + 9 подборов, Окобо 16 + 7 передач + 4 перехвата, Блоссомгейм 15, Диалло 10 + 5 подборов, Штразель 8 + 5 подборов, Недович 3, Макунду 2, Миротич 2 + 5 подборов
