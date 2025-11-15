Олег Гончар

Федерация баскетбола Великобритании (BBF) официально объявила о ликвидации из-за значительного сокращения доходов и непредвиденных расходов, что сделало невозможным выполнение обязательств.

BBF заявила, что прекращает торговлю и начинает процедуру ликвидации, привлекая специалистов из Begbies Traynor.

Это кульминация кризиса: в августе FIBA создала рабочую группу для расследования «регуляторных нарушений» после конфликта между BBF и Super League Basketball (SLB). В октябре FIBA отстранила BBF от международных соревнований из-за проблем в управлении.

Ожидается, что обязанности BBF частично перейдут к Basketball England. UK Sport перераспределит £2,925 млн финансирования для Олимпиады-2028 через эту организацию. FIBA обещает поддержку для восстановления, подчеркивая стабильность национальных команд. Женская сборная сыграет в Австрии 16 ноября, а мужская — квалификацию на ЧМ-2027 против Литвы 27 ноября в Copper Box.

Кризис обострился из-за судебных исков SLB против BBF за лицензию на новую лигу GBBL, выданную в апреле. GBBL рассматривает юридические опции для защиты 15-летней лицензии с 2027-го.