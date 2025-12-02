Финикс прервал победную серию Лейкерс, Юта победила Хьюстон, Даллас обыграл Денвер
Детройт вырвал победу у Атланты, Милуоки победил Вашингтон
около 10 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Милуоки 129:126 (28:34, 30:32, 33:28, 38:32)
Вашингтон: Макколлум 28, Бегли 22 + 9 подборов, Миддлтон 15 + 6 передач, Джордж 9, Кулибали 7 – старт; Витмор 17, Вукчевич 16, Шемпени 10 + 8 подборов, Керрингтон 5.
Милуоки: Портер 30, Я. Адетокумбо 26 + 7 подборов + 5 потерь, Роллинз 14, Грин 13, Тернер 9 – старт; Трент 14, Портис 12, Смит 5 + 7 подборов, Кузьма 3 + 6 передач, Энтони 0.
Детройт — Атланта 99:98 (25:27, 25:22, 24:19, 25:30)
Детройт: Дюрен 21 + 11 подборов, Каннингем 18 + 8 подборов + 8 передач + 6 перехватов + 6 потерь, Харрис 9 + 7 подборов, Томпсон 8 + 7 подборов, Дженкинс 6 + 8 подборов + 6 передач – старт; Холланд 17, Леверт 14, Стюарт 6 + 10 подборов + 5 блокшотов, Грин 0, Айви 0.
Атланта: Джонсон 29 + 13 подборов + 7 передач, Александр-Уокер 26, Оконгу 20, Дэниелс 10, Рисаше 4 – старт; Кеннард 5, Крэйчи 3, Гуйе 1, Уоллес 0.
Индиана — Кливленд 119:135 (25:37, 29:29, 36:33, 29:36)
Индиана: Сиакам 26 + 7 подборов, Нембхард 21 + 6 передач, Хафф 15, Мэтурин 11, Уокер 7 – старт; Мэтьюз 15, Джексон 6, Брэдли 6, Робинсон-Эрл 5, Макконнелл 4, Томпсон 2, Питер 1, Шеппард 0.
Кливленд: Митчелл 43 + 9 подборов + 6 передач, Тайсон 27 + 11 подборов, Хантер 13, Э. Мобли 13, Уэйд 9 – старт; Проктор 12, Томлэн 6 + 4 блокшота, Брайант 6, Портер 4, Трэверс 2, Ливингстон 0.
Бруклин — Шарлотт 116:103 (26:27, 33:32, 29:23, 28:21)
Бруклин: Портер 35 + 7 подборов, Клауни 18, Клэкстон 13 + 11 подборов + 6 передач, Демин 9, Мартин 5 – старт; Пауэлл 10, Вольф 10 + 7 подборов, Сараф 7, Шарп 6, З. Уильямс 3.
Шарлотт: Книппел 18, Болл 12 + 14 передач, Бриджес 8, Колкбреннер 7, Джеймс 5 – старт; Секстон 15, Ривз 10, Диабате 10, Сэлон 10, Макнили 8.
Майами — Клиперс 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41)
Майами: Пауэлл 30, Адебайо 27 + 14 подборов, Хирро 22, Виггинс 22 + 9 подборов, Митчелл 16 + 12 передач – старт; Смит 7, Фонтеккио 7, Ларссон 5, Хакес 4, Якючионис 0, Вир 0 + 9 подборов, Гарднер 0, Йович 0.
Клиперс: Леонард 36 + 7 подборов, Зубац 16 + 13 подборов, Данн 12, Харден 11 + 5втрат, Коллинз 10 – старт; Сэндерс 10, Пол 8, Миллер 6, Батюм 6, Нидерхойзер 6, Браун 2, Кристи 0.
Орландо — Чикаго 125:120 (29:26, 24:27, 32:32, 40:35)
Орландо: Бейн 37, Ф. Вагнер 25 + 5 втрат, Картер 17, Саггс 10 + 5 перехватов, да Силва 0 – старт; Блэк 22 + 9 подборов, Битадзе 8 + 4 блокшота, Пенда 5, Айзек 1, Ховард 0, Джонс 0 + 6 передач.
Чикаго: Гидди 22 + 9 подборов + 6 передач + 8 втрат, Бузелис 21, Вучевич 20 + 11 подборов, Досунму 18 + 7 передач, Хертер 0 – старт; Джонс 20, Филлипс 10, Уильямс 6, Миллер 3, Картер 0, Олбрич 0.
Денвер — Даллас 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29)
Денвер: Йокич 29 + 20 подборов + 13 передач, Джонс 28, Вотсон 15, Дж. Мюррей 10 + 9 передач, К. Джонсон 10 – старт; Хардуэй 13 + 7 передач, Валанчюнас 8 + 8 подборов, Б. Браун 7, Ннаджи 1.
Даллас: Дэвис 32 + 13 подборов, Нембхард 28 + 9 передач, Флегг 24 + 8 подборов, Кристи 9, Маршалл 9 + 7 подборов + 6 передач – старт; Томпсон 15, Расселл 8, Пауэлл 4, Уильямс 2, Калеб Мартин 0.
Юта — Хьюстон 133:125 (31:32, 37:25, 30:32, 35:36)
Юта: Маркканен 29 + 8 подборов, Джордж 28 + 8 передач + 6 втрат, Нуркич 18 + 9 подборов, Бейли 13, Михайлюк 10 + 6 подборов + 5 передач – старт; Филиповский 12 + 7 подборов, Лав 11, Клейтон 8 + 6 передач, Коллиер 3, Сенсабо 1.
Хьюстон: Дюрант 32 + 9 подборов, Шенгюн 31 + 8 подборов + 14 передач + 4 блокшота, Томпсон 23 + 8 подборов, Смит 12 + 7 подборов, Шеппард 9 – старт; А. Холидей 10, Тейт 6, Капела 2, Окоги 0.
Лейкерс — Финикс 108:125 (31:31, 21:35, 25:30, 31:29)
Лейкерс: Дончич 38 + 11 подборов + 9 втрат, Ривз 16 + 5 втрат, Эйтон 12 + 9 подборов, Джеймс 10, Хатимура 0 – старт; Кнехт 13, Хейс 6, Клебер 5, Винсент 3, Смит 3, Ларевия 2, Тьеро 0, Джеймс-младший 0.
Финикс: Брукс 33, Гиллеспи 28, Уильямс 13, Букер 11, О’Нил 6 + 7 подборов + 11 передач – старт; Гудвин 13, Буэй 7, Данн 6 + 8 подборов, Хейс-Дэвис 4, Игодаро 4, Флеминг 0, Малуач 0.