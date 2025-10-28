1 ноября в Киеве состоится финальный этап King Media Basket – самой громкой медиабаскетбольной лиги Украины. Среди четырех претендентов на трофей – команда FIRST HOTC, которая провела мощный сезон и уверенно вышла в плей-офф лидером в таблице, поделив первое место по количеству очков, но уступив лишь по дополнительным показателям.

FIRST HOTC завершили регулярный этап с шестью победами в семи матчах, набрав 294 балла по забитым мячам – это самый высокий показатель результативности среди всех команд лиги. Дополнительно команда имеет лучшую разницу забитых и пропущенных очков сезона, а именно +103, что говорит о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. В целом за шесть побед и одно поражение команда собрала 13 баллов в турнирной таблице, что и привело их к финалу. Статистика подтверждает: FIRST HOTC стабильно доминируют на площадке в каждом матче, сочетая силовую игру с дисциплиной и продуманными комбинациями.

В дебютном медиасезоне команда демонстрирует уверенный прогресс и претендует на то, чтобы стать одним из главных открытий лиги. Важную роль в выступлениях команды играет партнерство с брендом FIRST, который поддерживает развитие спортивной индустрии и её рост в Украине. FIRST HOTC выступает под лозунгом борьбы за результат, уважения к игре и стремления быть первыми не на словах, а в реальной конкуренции на паркете.

Жеребьевка сформировала финальные пары, в которых сойдутся:

KING CREW – FAKE TAXI

FIRST HOTC - PSSS TEAM

FIRST HOTC в полуфинале встретятся с одними из самых жестких соперников в лиге – PSSS TEAM, которые также демонстрировали стабильную игру на протяжении сезона. Однако по статистике именно FIRST HOTC имеют сильные позиции перед решающими матчами: команда регулярно демонстрирует высокий процент реализации дальних бросков и хорошо распределяет нападение между игроками, избегая зависимости от одного лидера.

Финальный этап King Media Basket традиционно обещает зрелищную борьбу, ведь формат лиги сочетает спортивный азарт и шоу, привлекая как профессиональных спортсменов, так и ярких представителей украинского медиапространства. Heroes Of The Courts уже готовы соревноваться и стремятся к триумфу в дебютном сезоне лиги.

Матчи состоятся 1 ноября в Киеве. FIRST HOTC выходит на заключительную стадию соревнований как команда, обладающая всем необходимым, чтобы завоевать титул – характером, стабильностью, опытом и результатом.