Рекордсмен сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов рассказал пресс-службе ФБУ, что мотивирует выступать за национальную команду:

Наверное, война. Хотя я даже не представляю, не знаю, как там тяжело. Не знаю, насколько правильна аналогия, но когда ты занимаешься профессиональным спортом и у тебя там огромные нагрузки, то обычный человек этого не поймет. Что для него большие нагрузки? Возможно, три круга пробежать, но он не понимает, насколько это бешеные нагрузки у профессиональных спортсменов.

Так же, как с войной. Я понимаю, как там всем тяжело на фронте, на передовой, но пока я там не был, я полностью это не могу почувствовать. Но насколько я могу это почувствовать, насколько я это понимаю. Это очень тяжело и большая благодарность воинам и низкий поклон. И если они делают для страны что-то безумное, безумно тяжелое, то что мне стоит просто выйти на площадку и отыграть максимум того, что я могу сделать. По-своему, как спортсмен, прославить Украину на международной арене.

Это, как говорят, в общую копилку балл репутации страны. И там, где работает на симпатиях, на переговорах может где-то сыграть. Каждый занимается своими делами.