Букмекерский бренд GGBET стал титульным спонсором национального чемпионата по баскетболу 3х3 — формата, который вырос из стритбола и за считанные годы превратился в мировой феномен. Играть в него можно где угодно — от двора до арены, ведь все, что нужно, это кольцо, пол площадки и шесть человек.

Именно за доступность и драйв 3х3 называют главным городским командным видом спорта в мире. Дисциплина получила олимпийский статус в 2017 году и дебютировала на Играх в Токио-2020.

Чемпионат мира 2026 года в Варшаве стал для женской сборной Украины седьмым в истории и вторым подряд: там украинки заняли шестое место, выиграв группу и впервые с 2017 года выбившись в плей-офф — заметный шаг вперед по сравнению с предыдущими сезонами. А вскоре сборная подтвердила форму, без поражений пройдя отбор на чемпионат Европы 2026 года. Наилучшими результатами женской команды на мировых первенствах остаются серебро 2016 года и бронза 2017 года. К слову, с этого года GGBET — также титульный спонсор национальной мужской и женской сборной Украины по баскетболу.

«Баскетбол 3х3 — быстрый, зрелищный и близкий к уличной культуре. Для нас это идеальный пример массового спорта, который прошел путь от площадки до олимпийской арены и заслуживает системной поддержки. Как титульный спонсор Чемпионата Украины мы хотим усилить турнир и создать вокруг него яркий контент, заметный в медиа, и такой, который будет способствовать популяризации баскетбола», — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET.

GGBET 3х3 Чемпионат Украины этим летом будет состоять из семи этапов: после старта в Киеве туры примут Житомир, Винница, Луцк, Хмельницкий и Ивано-Франковск, а две лучшие команды каждого этапа выйдут в финал, который состоится 29–30 августа в Киеве. Первый этап уже состоялся 14 июня на столичном ВДНГ: среди 28 команд победителем стала Game Up.

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