«Голден Стэйт» и «Милуоки» проиграли «Индиане» и «Сакраменто».
Даллас уступил Детройту, Хьюстон разгромил Бостон
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Милуоки – Сакраменто 133:135 (47:36, 24:34, 31:38, 31:27)
Милуоки: Я. Адетокумбо 26 + 11 подборов + 8 передач, Грин 17, Трент 17, Роллинз 16 + 8 передач, Тернер 9 – старт; Кузма 22, Портис 16, Коффи 4, Энтони 3, Принс 3, Симс 0.
Сакраменто: Лавин 31, Дерозан 29, Шрёдер 24 + 7 передач, Сабонис 24 + 13 подборов + 6 передач, Кардуэлл 2 – старт; Вестбрук 12 + 10 передач, Юбенкс 10, Эллис 3, Рейно 0, Клиффорд 0.
Шарлотт – Миннесота 105:122 (31:25, 25:25, 18:36, 31:36)
Шарлотт: Бриджес 30 + 8 подборов, Болл 18 + 7 подборов + 8 передач, Секстон 9, Колкбреннер 6 + 4 блока, Книппел 5 + 8 подборов – старт; Менн 16, Диабате 11 + 9 подборов, Джеймс 8, Салон 2, Макнили 0.
Миннесота: Рэндл 30 + 7 подборов, Дивинченцо 18, Макдэниэлс 14 + 6 передач, Гобер 14 + 15 подборов, Конли 10 + 6 передач – старт; Рид 18, Кларк 6, Диллингем 4, Хайленд 3, Джузенг 3, Шэннон 2, Беранже 0.
Вашингтон – Орландо 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22)
Вашингтон: Джордж 17, Макколлум 13, Кулибали 10, Сарр 10 + 8 подборов, Миддлтон 6 – старт; Уитмор 8, Бегли 8, Керрингтон 7, Джонсон 7, Шемпени 2, Киспер 2, Райли 2, Джонсон 2, Вукчевич 0, Хилл 0.
Орландо: Банкеро 28 + 11 подборов, Ф. Вагнер 25 + 6 передач, Картер 16 + 12 подборов, Саггс 6 + 5 перехватов, Бейн 5 – старт; Битадзе 15, Айзек 8, Блэк 8, Джонс 6, Ховард 3, Пенда 3, да Силва 2, Ричардсон 0.
Индиана – Голден Стэйт 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21)
Индиана: Несмит 31, Сиакам 27, Джексон 25 + 10 передач, Джексон 10 + 8 подборов, Уокер 6 + 9 подборов – старт; Ферфи 5, Бредли 5, Шеппард 3, Деннис 2, Хафф 0, Робинсон-Эрл 0, Питер 0.
Голден Стэйт: Карри 24+5 потерь, Батлер 20+7 передач, Куминга 17, Подземски 16, Др. Грин 8 + 10 подборов – старт; Пост 9, Сантос 5, Хорфорд 4, Хилд 3, Муди 3, Пэйтон II 0.
Бостон – Хьюстон 101:128 (24:37, 24:29, 24:31, 29:31)
Бостон: Притчард 14, Браун 12 + 5 потерь, Майнотт 10, Кета 9, Уайт 5 – старт; Шайерман 17, Уолш 10, Гонсалес 7, Хаузер 6, Буше 4, Саймонс 3, Уильямс 2, Харпер 2, Тилман 0, Гарза 0.
Хьюстон: Дюрент 26, Томпсон 17 + 9 подборов + 8 передач, Шенгюн 16 + 10 подборов + 9 передач, Окоги 12, Смит 12 + 4 блока – старт; Шеппард 12, Исон 12, Грин 6, Дэвисон 5, Капела 4+10 подборов, Адамс 4, А. Холидей 2, Тэйт 0.
Детройт – Даллас 122:110 (27:30, 32:31, 28:32, 35:17)
Детройт: Дюрен 33 + 10 подборов, Каннингем 21 + 18 передач, Д. Робинсон 18, Томпсон 15 + 7 подборов, Харрис 11 – старт; Стюарт 10, Грин 7, Леверт 5, Холланд 2, Ланир 0.
Даллас: Флэгг 16 + 8 подборов, Кристи 13, Томпсон 11, Гэффорд 7, Вашингтон 6 – старт; Расселл 31 + 7 подборов, Уильямс 12, Маршалл 7, Пауэлл 5, Калеб Мартин 2.