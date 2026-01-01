Голден Стейт обыграл Шарлотт, Сан-Антонио победил Нью-Йорк, победа Денвера
Чикаго победил Новый Орлеан, Милуоки уступили Вашингтону
около 3 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс — Голден Стэйт Уорриорз — 125:132
Атланта Хокс — Миннесота Тимбервулвз — 126:102
Индиана Пэйсерс — Орландо Мэджик — 110:112
Кливленд Кавальерс — Финикс Санз — 129:113
Чикаго Буллз — Нью-Орлеан Пеликанс — 134:118
Сан-Антонио Спёрс — Нью-Йорк Никс — 134:132
Торонто Рэпторс — Денвер Наггетс — 103:106
Милуоки Бакс — Вашингтон Уизардс — 113:114
Оклахома-Сити Тандер — Портленд Трэйл Блэйзерс — 124:95