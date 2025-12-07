Голден Стейт обыграли Кливленд, Даллас выиграл у Хьюстона, Милуоки проиграли Детройту
Бруклин разгромил Новый Орлеан, Майами уступил Сакраменто
19 минут назад
НБА. Регулярный чемпионат
Бруклин — Новый Орлеан — 119:101 (35:24, 27:20, 34:31, 23:26)
Бруклин: Портер 35 + 9 подборов, Клэкстон 14 + 11 подборов + 10 передач, Мэнн 10, Клауни 10, Дёмин 8 + 7 передач – старт; Шарп 16, З. Уильямс 9, Сараф 7, Вольф 7, Пауэлл 3, Уилсон 0.
Новый Орлеан: Мерфи 23, Бэй 18, Макгоуэнс 16, Фирс 14, Куин 6 + 9 подборов – старт; Альварадо 9+6 передач, Хоукинс 6, Мисси 4, Маткович 3, Пиви 2.
Вашингтон — Атланта — 116:131 (28:35, 27:35, 38:27, 23:34)
Вашингтон: Макколлум 28 + 6 потерь, Шемпени 16, Джордж 15 + 7 передач + 5 потерь, Керрингтон 14 + 9 передач, Бегли 6 – старт; Вукчевич 18, Райли 15, Уоткинс 2, Бренем 2, Джонсон 0, Хилл 0.
Атланта: Джонсон 30 + 12 подборов + 12 передач, Оконгву 21 + 9 подборов + 6 передач, Александер-Уокер 17, Дэниелс 12, Рисаше 7 – старт; Кеннард 15, Крейчи 14, Ньюэлл 11, Гуйе 4, Уоллес 0.
Детройт — Милуоки — 124:112 (29:22, 32:34, 30:25, 33:31)
Детройт: Каннингем 23 + 12 передач, Стюарт 19, Дюрен 16 + 16 подборов, Томпсон 13 + 8 передач, Д. Робинсон 7 – старт; Грин 13, Левер 11, Айви 10, Рид 6+10 подборов, Холланд 4, Дженкинс 2, Сассер 0, Ланир 0.
Милуоки: Портер 32 + 6 передач, Кузма 15, Тёрнер 12, Роллинз 10 + 6 передач, Симс 2 – старт; Трент 11, Портис 7 + 7 подборов, Т. Адетокумбо 7, Коффи 4, Джексон 4, Энтони 3, Нэнс 3, Г. Харрис 2.
Кливленд — Голден Стэйт — 94:99 (18:12, 18:33, 26:27, 32:27)
Кливленд: Митчелл 29, Э. Мобли 18 + 10 подборов, Гарленд 17, Тайсон 11 + 11 подборов, Хантер 6 – старт; Томлин 6 + 12 подборов, Вейд 3, Траверс 2, Брайант 2, Портер 0.
Голден Стэйт: Спенсер 19 + 7 передач, Хилд 13 + 7 подборов, Пост 12 + 9 подборов, Куминга 4 + 7 подборов, Ричард 4 – старт; Сантос 14, Подземски 10, Муди 9, Джексон-Дэвис 8, Пэйтон II 6.
Майами — Сакраменто — 111:127 (31:34, 24:38, 23:29, 33:26)
Майами: Пауэлл 18, Уиггинс 13, Адебайо 9 + 7 подборов, Вейр 5, Смит 4 – старт; Хакес 27 + 6 передач, Фонтеккио 20 + 7 подборов, Йович 12 + 6 передач + 5 потерь, Джонсон 3, Янг 0.
Сакраменто: Лавин 42, Мюррей 16, Дерозан 13 + 6 передач, Уэстбрук 12 + 10 передач + 6 потерь, Рейно 12 + 10 подборов – старт; Клиффорд 15, Ачиува 7 + 10 подборов, Юбэнкс 4, Эллис 3, Монк 3.
Миннесота — Клиперс — 109:106 (22:34, 20:22, 30:22, 37:28)
Миннесота: Макдэниелс 27, Рэндл 24 + 6 передач, Эдвардс 15 + 5 потерь, Дивинченцо 5, Гобер 4 + 7 подборов – старт; Рид 19 + 9 подборов, Кларк 8, Конли 5, Шеннон 2, Инглс 0, Диллингхэм 0.
Клиперс: Харден 34 + 6 передач, Леонард 20, Зубац 15 + 13 подборов, Коллинз 12, Данн 8 – старт; Богданович 9, Б. Лопес 3, Батюм 3, Сэндерс 2.
Даллас — Хьюстон — 122:109 (29:26, 28:31, 37:20, 28:32)
Даллас: Дэвис 29 + 8 подборов, Флегг 19, Маршалл 15, Вашингтон 14 + 7 подборов + 5 перехватов, Нембхард 11 + 7 передач – старт; Вильямс 20, Кристи 6, Рассел 4, Пауэлл 4, Харди 0, Калеб Мартин 0, Сиссе 0.
Хьюстон: Дюрэнт 27, Смит 22 + 8 подборов, Капела 8 + 8 подборов, Томпсон 7 + 6 передач + 6 потерь, Окоги 7 – старт; А. Холидэй 19, Шеппард 12, Тейт 5, Грин 2, Кроуфорд 0, Дэвисон 0.