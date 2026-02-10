Голден Стейт победил Мемфис, Юта обыграла Майами, Оклахома выиграла у Лейкерс.
Денвер уступил Кливленду, Шарлотт проиграли Детройту
27 минут назад
НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс — Детройт Пистонс — 104:110
Орландо Мэджик — Милуоки Бакс — 118:99
Майами Хит — Юта Джаз — 111:115
Бруклин Нетс — Чикаго Буллз — 123:115
Миннесота Тимбервулвз — Атланта Хокс — 138:116
Нью-Орлеан Пеликанс — Сакраменто Кингз — 120:94
Денвер Наггетс — Кливленд Кавальерс — 117:118
Голден Стэйт Уорриорз — Мемфис Гриззлис — 114:113
Портленд Трэйл Блэйзерс — Филадельфия Сиксерс — 135:118
Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома-Сити Тандер — 110:119