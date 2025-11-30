Голден Стэйт победил Новый Орлеан, Денвер выиграл у Финикса, Детройт победил Майами
Бостон уступил Миннесоте, Бруклин проиграл Милуоки
НБА. Регулярный чемпионат
Миннесота – Бостон – 119:115 (32:36, 27:33, 35:23, 25:23)
Миннесота: Эдвардс 39, Рэндл 16 + 9 подборов + 6 передач, Дивинченцо 15 + 8 передач, Гобер 12 + 8 подборов, Макдэниелс 8 – старт; Рид 10 + 8 подборов, Шеннон 10, Конли 6, Диллингем 3
Бостон: Браун 41 + 7 передач + 5 перехватов, Кета 19 + 18 подборов, Уайт 16, Притчард 9, Волш 0 – старт; Хаузер 14, Саймонс 5, Майнотт 5, Шайерман 3, Гарза 3.
Шарлотт – Торонто – 118:111 OT (21:34, 31:24, 28:29, 24:17, 14:7)
Шарлотт: Бриджес 35, Книппел 20, Болл 14, Колкбреннер 8, Миллер 7 – старт; Секстон 18, Макнили 7, Диабате 7 + 9 подборов, Джеймс 2
Торонто: Барнс 30 + 12 подборов, Куикли 22 + 10 передач, Ингрэм 22, Пэлтль 8 + 11 подборов + 9 передач, Уолтер 5 + 7 подборов – старт; Мамукелашвили 13, Дик 5, Шед 3, Агбаджи 2, Мюррей-Бойлс 1
Индиана – Чикаго – 103:101 (26:27, 35:27, 25:26, 17:21)
Индиана: Сиакам 24 + 9 подборов, Матурин 19 + 5 потерь, Нембард 14 + 6 передач, Хафф 14 + 8 подборов + 4 блок-шота, Шепард 6 – старт; Джексон 14 + 11 подборов, Макконнелл 8 + 6 передач, Уокер 4
Чикаго: Гидди 17 + 11 подборов + 7 передач, Вучевич 16 + 8 подборов + 6 передач, Досунму 15, Хертер 15, Бузелис 8 + 11 подборов – старт; Джонс 17, Миллер 6, Картер 3, Олбрич 2, Уильямс 2.
Майами – Детройт – 135:138 (23:36, 36:35, 32:37, 44:30)
Майами: Уиггинс 31, Пауэлл 28, Хирро 24, Адебайо 15 + 10 подборов, Митчелл 7 + 10 передач – старт; Вейр 12 + 7 подборов, Смит 9, Ларссон 7, Йович 2 + 5 потерь.
Детройт: Каннингем 29 + 8 передач + 8 потерь, Харрис 26, Д. Робинсон 18, Томпсон 10 + 8 подборов, Стюарт 9 + 8 подборов – старт; Рид 13 + 10 подборов, Холланд 10, Айви 9, Дженкинс 9, Грин 5.
Милуоки – Бруклин – 116:99 (32:29, 39:24, 28:17, 17:29)
Милуоки: Я. Адетокумбо 29 + 8 подборов, Грин 15, Портер 13 + 6 передач, Роллинз 10, Тернер 10 – старт; Портис 13, Кузма 11, Трент 5, Коффи 2, Джексон 2, Симс 2 + 8 подборов, Энтони 2, Т. Адетокумбо 2
Бруклин: З. Вильямс 10, Мартин 9, Клакстон 7, Клауни 6, Менн 4 – старт; Вольф 22, Вилсон 13, Сараф 10 + 7 передач, Шарп 7 + 7 подборов, Этьенн 6, Пауэлл 3, Лидделл 2.
Голден Стэйт – Нью-Орлеан – 104:96 (17:18, 25:20, 31:34, 31:24)
Голден Стэйт: Батлер 24 + 8 подборов + 10 передач, Подземски 15 + 6 передач, Муди 11, Пост 8, Др. Грин 2 + 9 подборов – старт; Пэйтон II 19 + 11 подборов, Куминга 10, Хилд 8, Спенсер 4, Ричард 3.
Новый Орлеан: Вильямсон 25 + 7 подборов, Бей 21 + 7 подборов, Фирс 16, Макгауэнс 5, Куин 2 – старт; Мисси 9 + 10 подборов, Пийви 7, Альварадо 7, Луни 4.
Финикс – Денвер – 112:130 (25:30, 35:33, 25:33, 27:34)
Финикс: Брукс 27, Букер 24 + 7 передач, О’Нил 15, Аллен 10, Игодаро 8 + 8 подборов – старт; Жилеспи 12, Гудвин 8, Флеминг 5, Буэй 3
Денвер: Йокич 26 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь, Дж. Мюррей 24 + 5 потерь, Джонс 16 + 9 подборов, К. Джонсон 15, Уотсон 11 – старт; Хардуэй 23, Валанчунас 9, Б. Браун 4 + 10 передач, Ннаджи 2
Клипперс – Даллас – 110:114 (28:25, 28:24, 27:34, 27:31)
Клипперс: Леонард 30 + 8 подборов, Харден 29 + 8 подборов + 11 передач + 7 потерь, Коллинз 21, Зубац 19 + 11 подборов, Данн 6 – старт; Браун 5, Сандерс 0, Пол 0, Батюм 0
Даллас: Флегг 35 + 8 подборов, Маршалл 18 + 8 подборов, Пауэлл 9 + 6 перехватов, Нембард 8, Кристи 3 – старт; Томпсон 23, Уильямс 14 + 7 передач, Сиссе 4, Харди 0, Калеб Мартин 0 + 7 подборов
