Голден Стэйт проиграли Орландо, Лейкерс разгромили Юту, Сан-Антонио обыграли Мемфис.
Бостон выиграл у Бруклина, Детройт обыграл Атланту
около 2 часов назад
Орландо – Голден Стэйт 121:113 (36:32, 31:28, 26:25, 28:28)
Орландо: Бэйн 23 + 5 перехватов, Ф. Вагнер 18 + 8 подборов, Картер 17 + 12 подборов, да Силва 15, Саггс 13 + 8 передач – старт; Блэк 21, Джонс 8, Битадзе 6, Кэйн 0, Айзек 0.
Голден Стэйт: Карри 34 + 9 передач + 5 потерь, Батлер 33 + 7 подборов, Др. Грин 12 + 6 передач, Ричард 6, Муди 6 – старт; Хорфорд 9, Подземски 5, Пэйтон II 4, Хилд 2, Пост 2.
Бруклин – Бостон 99:113 (29:29, 32:33, 24:27, 14:24)
Бруклин: Портер 25, Клауни 13, Дёмин 12, Клэкстон 7 + 11 подборов, Мэнн 3 + 7 передач – старт; Шарп 16 + 7 подборов, З. Уильямс 12, Мартин 8, Пауэлл 3, Уилсон 0, Вольф 0, Траоре 0.
Бостон: Браун 29 + 8 потерь, Притчард 22 + 10 подборов, Уайт 15, Кета 6 + 7 подборов, Уолш 4 – старт; Саймонс 11, Майнотт 10, Хаузер 8 + 7 подборов, Гарза 5, Шайерман 3, Тиллман 0.
Атланта – Детройт 112:120 (30:35, 24:32, 28:27, 30:26)
Атланта: Джонсон 25 + 8 подборов + 9 передач, Александер-Уокер 24, Оконгву 21 + 5 потерь, Дэниэлс 12 + 9 подборов + 6 передач, Крейчи 9 – старт; Гуйе 11 + 11 подборов, Уоллес 7, Кеннард 3, Хьюстан 0, Ньюэлл 0.
Детройт: Каннингем 25 + 10 передач, Дюрен 24 + 8 подборов, Дженкинс 14 + 7 передач, Д. Робинсон 14, Стюарт 13 + 9 подборов – старт; Грин 9, Ланир 9, Томпсон 6, Рид 4, Холланд 2.
Сан-Антонио – Мемфис 111:101 (23:24, 26:23, 37:40, 25:14)
Сан-Антонио: Фокс 26, Барнс 23, Васселл 10, Шэмпени 9, Корнет 0 – старт; К. Джонсон 18 + 7 подборов, Олиник 10, Сохан 8, Брайан 5, Джонс-Гарсия 2, Уотерс 0.
Мемфис: Кауард 19 + 11 подборов, Джарен Джексон 18, В. Уильямс 14 + 9 подборов + 9 передач, Уэллс 9, Иди 8 + 11 подборов – старт; Спенсер 15, Альдама 10, Лэндейл 4 + 7 подборов, Колдуэлл-Поуп 4, Кончар 0.
Лейкерс – Юта 140:126 (27:36, 40:35, 37:22, 36:33)
Лейкерс: Дончич 37 + 10 передач + 8 потерь, Ривз 26, Эйтон 20 + 14 подборов, Джеймс 11 + 12 передач, Хатимура 6 – старт; Ларэвиа 16, Хэйс 8, Винсент 6, Смарт 5, Джеймс-младший 3, Тьеро 2, Кнехт 0, Клебер 0.
Юта: Джордж 34 + 8 передач, Маркканен 31, Бэйли 13, Михайлюк 13, Нуркич 10 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь – старт; Коллиер 9 + 6 передач, Андерсон 5, Уильямс 4, Харклесс 4, Сенсабо 3, Лав 0.
Портленд – Финикс 110:127 (32:35, 29:29, 21:36, 28:27)
Портленд: Шарп 29, Авдия 19, Клинган 9 + 12 подборов + 5 блок-шотов, Камара 6, Мюррэй 3 – старт; Лав 17 + 7 подборов, Ян Ханьсэнь 9, Сиссоко 8, Р. Уильямс 4, Рит 3, Рупер 3.
Финикс: Букер 19, Уильямс 15, Брукс 12, О'Нил 9, Данн 9 + 5 перехватов – старт; Гиллеспи 19 + 6 передач, Игодаро 14, Гудвин 10, Ричардс 8, Ливерс 5, Флеминг 4 + 7 подборов, Буей 3, Хэйс-Дэвис 0.
