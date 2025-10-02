Голден Стейт в новом сезоне установят исторический рекорд НБА по возрасту игроков
Четверо игроков стартовой пятёрки будут из категории 35+
около 4 часов назад
Голден Стэйт Уорриорз в новом сезоне станут первой командой в истории НБА, чья стартовая пятёрка будет включать четырех игроков в возрасте 35+ лет.
В стартовой пятёрке будут играть Стефен Карри (37), Дреймонд Грин (35), Джимми Батлер (35) и Эл Хорфорд (39).
«Мы будем немного другими. Думаю, нам удастся лучше растягивать площадку, чем когда-либо с тех пор, как я здесь».
Керр отметил, что за 12 лет работы с командой не видел такого состава. Новый состав позволит лучше растягивать площадку в атаке, сохраняя фирменный стиль Уорриорз с движением мяча и динамикой. Однако игра на позиции центрового изменится из-за прихода Хорфорда, который заменит Кевина Луни. Керр признал, что команда будет скучать по заслонам и подборкам Луни, но новая опция на «пятёрке» изменит подход к игре.
Напомним, в следующем сезоне в команду вернется брат Стефа Карри Сет Карри.