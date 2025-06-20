Индиана победила Оклахому и перевела финал НБА в седьмой матч
Заключительная встреча определит нового чемпиона лиги
около 1 часа назад
В финальной серии НБА состоялся шестой матч между Индианой и Оклахома-Сити. Пэйсерс одержали победу и перевели противостояние в решающую седьмую встречу, где и определится новый чемпион.
Плей-офф НБА. Финал
Индиана – Оклахома-Сити 108:91 (28:25, 36:17, 26:18, 18:31) Счет в серии – 3:3
Индиана: Нембхард 17, Сиакам 16 + 13 подборов, Халибертон 14, Несмит 10, Тернер 3 – старт; Топпин 20, Макконнелл 12 + 9 подборов + 6 передач, Шеппард 7, Брайант 4, Бредли 3, Матурин 2, Джонсон 0, Ферфи 0.
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 21 + 8 потерь, Джейлен Вильямс 16, Хартенштайн 10, Холмгрен 4, Дорт 3 – старт; Джо 11, Джейлин Вильямс 7, Виггинс 5, Джонс 4, К. Вильямс 3, Дженг 3, Митчелл 2, Уоллес 2, Карузо 0.