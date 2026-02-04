Олег Гончар

Звёздный защитник Джеймс Харден стал игроком Кливленд Кавальерс. В рамках обмена Лос-Анджелес Клипперс получили Дариуса Гарленда и драфт-пик второго раунда, передает basket.com.ua.

36-летний Харден проводит один из лучших сезонов за последние годы. В среднем он набирает 25,4 очка, отдает 8,1 передачи и делает 4,8 подбора, проводя на площадке 35,4 минуты за матч. Летом защитник имеет опцию игрока на сезон 2026/27 с зарплатой 42,3 млн долларов.

Для Кливленда этот обмен — попытка усилить состав опытным плеймейкером в борьбе за плей-офф. В прошлом сезоне Кавальерс выиграли Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата, однако завершили выступления уже в первом раунде плей-офф, уступив Индиане Пейсерс. В настоящее время команда идет пятой на Востоке с балансом 30–21.

Дариус Гарленд, которому 26 лет, всю карьеру в НБА провел в составе Кливленда. Его выбрали на драфте 2019 года под пятым номером, и он считался одним из ключевых игроков франшизы до этого обмена.