Хьюстон разгромил Торонто, Денвер разбил Новый Орлеан, Лейкерс одолели Миннесоту
В десяти матчах регулярного чемпионата определились победители
около 3 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Хьюстон – Торонто 139:121 (39:30, 31:33, 36:28, 33:30)
Хьюстон: Дюрент 31, Смит 25, Томпсон 18 + 9 подборов + 7 передач, Шенгюн 18 + 8 подборов + 9 передач, Окоги 10 – старт; Исон 14 + 5 потерь, Адамс 12 + 12 подборов, Шеппард 7, Капела 4.
Торонто: Барнс 31, Ингрем 29, Куикли 15 + 7 передач, Мюррей-Бойлс 13, Барретт 10 – старт; Мамукелашвили 10, Шед 6, Дик 4, Уолтер 2, Агбаджи 1, Мобо 0.
Бостон – Кливленд 125:105 (40:42, 35:18, 23:25, 27:20)
Бостон: Браун 30, Уайт 19, Майнотт 11 + 14 подборов, Притчард 10 + 10 передач, Кета 10 + 13 подборов – старт; Хаузер 21, Саймонс 14, Гарза 10, Шайерман 0, Уолш 0, Тиллман 0, Гонсалес 0.
Кливленд: Тайсон 19, Э. Мобли 19 + 11 подборов, Хантер 18, Аллен 16, Митчелл 15 + 6 передач – старт; Портер 7, Уэйд 6, Болл 3, Проктор 2, Ненс 0, Траверс 0, Брайант 0.
Детройт – Орландо 135:116 (29:36, 36:28, 36:28, 34:24)
Детройт: Каннингем 30 + 10 передач, Харрис 23, Дюрен 21 + 13 подборов + 5 потерь, Д. Робинсон 15, Томпсон 12 + 11 подборов + 6 передач – старт; Холланд 10, Стюарт 9, Грин 9, Леверт 4, Ланир 2, Дженкинс 0, Рид 0.
Орландо: Банкеро 24 + 11 подборов + 7 передач, Ф. Вагнер 22 + 7 подборов, Бейн 12, Саггс 8, Картер 8 – старт; да Силва 15, Битадзе 10, Блек 10, Пенда 4, Джонс 3, Ричардсон 0, Ховард 0, Айзек 0.
Атланта – Бруклин 117:112 (34:27, 30:24, 30:32, 23:29)
Бруклин: Портер 32 + 9 подборов, Томас 19, Клекстон 18 + 11 подборов, Менн 11 + 6 передач, Сараф 0 – старт; Мартин 13, Клауни 7, Вилсон 6, Демин 4, Шарп 2.
Атланта: Джонсон 23 + 7 подборов, Порзингис 14 + 7 передач, Ризаше 8, Дениелс 7 + 6 передач, Янг 6 – старт; Александер-Уокер 18, Кеннард 17, Оконгу 12 + 14 подборов, Гуйе 9, Уоллес 3.
Чикаго – Сакраменто 126:113 (36:33, 26:31, 39:27, 25:22)
Чикаго: Бузелис 27, Гидди 20 + 8 подборов + 12 передач + 5 потерь, Вучевич 13 + 14 подборов + 7 передач, Джонс 11, Окоро 9 – старт; Хертер 18, Смит 10, Досунму 9, Уильямс 9, Филипс 0.
Сакраменто: Лавин 30, Дерозан 19, Сабонис 18 + 11 подборов + 6 передач, Вестбрук 12, Шредер 5 + 7 передач – старт; Монк 15, Эллис 8, Юбэнкс 5, Джонс 1, Картер 0.
Даллас – Индиана 107:105 (25:30, 27:25, 29:19, 26:31)
Даллас: Флегг 15 + 10 подборов, Кристи 10, Вашингтон 9 + 11 подборов, Томпсон 5, Дэвис 4 – старт; Уильямс 20 + 7 подборов, Пауэлл 18, Рассел 14, Калеб Мартин 6, Харди 3, Маршалл 3.
Индиана: Сиакам 27 + 13 подборов, Уокер 20, Джексон 6, Несмит 5, Шеппард 4 + 8 подборов – старт; Деннис 17, Джексон 8, Маккланг 7, Бредли 6 + 8 подборов, Хафф 5 + 4 блокшота.
Портленд – Юта 136:134 (33:43, 46:30, 38:25, 19:36)
Портленд: Холидей 27 + 8 передач, Авдия 19 + 9 подборов + 6 потерь, Шарп 18, Камара 17, Клинган 5 + 7 подборов – старт; Грант 18, Уэсли 10, Рид 9, Лав 5, Тайбул 3, Рупер 3, Ян Хансен 2.
Юта: Маркканен 32, Джордж 29 + 8 передач + 6 потерь, Кесслер 18 + 12 подборов, Филиппопулос 8, Михайлюк 7 – старт; Нуркич 13 + 5 потерь, Бейли 8, Сенсабо 5, Хендрикс 5, Вильямс 4, Клейтон 4, Харклесс 1.
Денвер – Новый Орлеан 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30)
Денвер: Йокич 21 + 12 подборов + 10 передач, Дж. Мюррей 17 + 6 передач, К. Браун 17, Гордон 9 + 9 подборов, К. Джонсон 7 – старт; Хардуэй 11, Валанчунас 10, Пиккетт 8, Стротер 6, Б. Браун 5, Вотсон 5, Ннаджи 4, Джонс 2, Тайсон 0.
Новый Орлеан: Фирс 21 + 6 передач, Уильямсон 11, Мерфи 7 + 7 подборов, Джонс 5, Джордан 2 –старт; Міссі 10, Пул 9, Бей 7, Квін 4 + 8 подборов, Піві 3, Альварадо 3, Макгауенс 2, Хоукінс 2, Маткович 2.
Лейкерс – Міннесота 116:115 (32:34, 30:24, 35:28, 19:29)
Лейкерс: Рівз 28 + 16 передач, Ларевія 27 + 8 подборов, Хатімура 17, Ейтон 17 + 10 подборов, Вандербілт 3 + 12 подборов – старт; Кнехт 15, Сміт 7, Хейс 2, Джеймс-молодший 0.
Міннесота: Рендл 33 + 6 передач, Макденіелс 30 + 7 подборов, Дівінченцо 14 + 6 передач, Гобер 9, Конлі 8 + 6 передач – старт; Хайленд 8, Діллінгем 8, Рід 5, Шеннон 0.
Мемфіс – Фінікс 114:113 (27:26, 22:27, 32:25, 33:35)
Мемфіс: Морент 28 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь, Джарен Джексон 18, Колдуелл-Поуп 11, Веллс 9, Лендейл 6 – старт; Альдама 14+10 подборов, Кауард 14, Спенсер 6+6 передач, Кончар 5, Смолл 3.
Фінікс: Букер 32, Вільямс 20 + 11 подборов, О’Ніл 18, Аллен 14 + 5 потерь, Данн 9 – старт; Гіллеспі 14, Хейс-Девіс 4, Ігодаро 2, Ліверс 0, Річардс 0.
Поделиться