В Киеве завершился первый сезон медийной баскетбольной лиги King Media Basket. FIRST HOTС уверенно победили команду KING CREW в финале со счетом 74:38 и завоевали главные призы — 300 000 гривен, чемпионские перстни (по традиции NBA) и кубок, закрепив за собой статус первой команды-победительницы медийного баскетбола Украины. Партнерами команды Heroes Of The Courts (HOTС) стал бренд онлайн казино FIRST, который последовательно поддерживает развитие отечественного спорта.

Гранд-финал стал кульминацией сезона. Уже первые минуты игры показали, что FIRST HOTС настроены решительно. Команда продемонстрировала быстрые передачи, четкое взаимодействие и контроль мяча, разрыв в счете начал увеличиваться с каждой минутой. На площадке собрались сильные игроки с разным бэкграундом — профессиональные баскетболисты и медийные личности, которые вместе создали уникальную синергию.

Играющий президент команды Стас Словицкий рассказал о специфике формата 3x3 на два кольца с уменьшенной высотой. По его словам, новые правила требовали быстрой адаптации и максимальной концентрации. Во время финала его команда находила взаимопонимание в критические моменты, поддерживала друг друга даже после потери мяча, что помогло расширить преимущество над соперником.

Полуфинал оказался для FIRST HOTС сложнее, чем финал. Команда победила PSSS TEAM всего с небольшим отрывом — три очка — однако этот опыт позволил «Героям площадок» отшлифовать тактику и уверенно достичь золотого матча.

Команда планирует участвовать во втором сезоне лиги весной 2026 года, возможно, даже двумя составами, так как интерес к FIRST HOTС со стороны профессиональных спортсменов и блогеров значителен. Стас подчеркнул, что медиа баскетбол открывает новые возможности для украинского спорта, создает зрительский интерес и объединяет спортсменов и фанатов.

«Эта победа показывает силу команды и братство игроков, – отметил Стас Словицкий, капитан FIRST HOTС. – Мы поддерживали друг друга в самые сложные моменты и вместе достигли результата, о котором мечтали».

Бренд онлайн-казино FIRST поддерживает команду FIRST HOTС и развитие медиа баскетбола в Украине, делая возможными регулярные турниры, привлечение новых игроков и популяризацию современных спортивных форматов.