Олег Шумейко

Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр в интервью ФБУ высказался о встречах преквалификационного раунда чемпионата мира-2027:

Я знаю нескольких игроков. Конечно, сейчас мы начинаем разбирать соперников. Главное, что в 2025 году мы не должны думать, что кто-то будет играть плохо. Баскетбол развивается, мы должны уважать всех соперников, с которыми будем играть. Это первое, что мы должны делать – уважать эти команды.

Насколько большой мотивацией для тебя является выступление с национальной сборной на крупном турнире?

Это было бы большим достижением для меня. Окей, мы не вышли на Евробаскет, но наша следующая цель – второй раз в нашей истории выйти на чемпионат мира. Посмотрим, как сложится наша жизнь, но мы будем бороться за этот шанс.

Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027.