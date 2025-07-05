Ковляр продолжит карьеру в Черногории
Украинский разыгрывающий подписал контракт с Будучностью
около 2 часов назад
Фото: ФБУ
Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр продолжит карьеру в Черногории, заключив контракт на два года с клубом Будучность. Сообщает пресс-служба команды.
Ковляр прошлый сезон провел в литовском Леткабелисе, помогая команде завоевать бронзовые награды чемпионата Литвы.
За 45 матчей в национальной лиге украинский разыгрывающий набирал в среднем 13,6 очка, делал 5,2 передачи, 2,0 подбора и 1,1 перехвата
Отметим, что в прошлом сезоне Будучность стала чемпионом Черногории, дошла до финала Адриатической лиги и выступала в плей-офф Еврокубка, где выбыла на первом этапе.
Михайлюк останется игроком Юты на следующий сезон.
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