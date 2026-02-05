Олег Гончар

Бывший игрок Клипперс Крис Пол стал баскетболистом Торонто. Об этом стало известно после согласования многостороннего обмена между Клипперс, Бруклином и Торонто.

Согласно условиям соглашения, Крис Пол переходит в Рэпторс. Нетс получают Очай Агбаджи, пик второго раунда драфта Рэпторс 2032 года, а также денежную компенсацию. Клипперс в результате обмена освобождают место в ростере и экономят около 7 миллионов долларов на налоге.

При этом Торонто не будет настаивать на немедленном присоединении Пола к команде. В течение ближайшего дня клуб сохраняет возможность рассмотреть дальнейшие обмены с участием 40-летнего защитника. После завершения соглашения Рэпторс также выходят из налоговой зоны, тогда как Бруклин получает актив и финансы для покрытия контракта Агбаджи.

Напомним, в начале декабря Клипперс прекратили сотрудничество с Полом. В текущем сезоне опытный баскетболист провел 16 матчей, в которых в среднем набирал 2,9 очка и 1,8 подбора. Сезон-2025/26 станет последним в профессиональной карьере Криса.